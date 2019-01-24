  • BIST 101.774
  • Altın 216,795
  • Dolar 5,2598
  • Euro 5,9553
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Kan pıhtılaşmasının sekiz erken uyarısı...

» »
Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Nedeni ise geç farkedilmesi veya hiç farkedilememesi. 
Kan pıhtılaşmasının sekiz erken uyarısı...

Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç farkedilmesi veya hiç farkedilememesi.

Kan pıhtılaşmasını tek bir nedenle açıklamak veya tek bir hastalığa yormak mümkün değildir. Durum hastadan hastaya değişmektedir. Bizim yapabileceğimiz şey ise kan pıhtılaşmasının belirtilerini görmek ve acilen doktora görünmek. İşte o 8 belirti...

BACAKTA ŞİŞLİK

Kan pıhtılaşmasının sık sık rastlandığı bölge bacaklardır. Bacağınızda oluşan pıhtılaşma nedeniyle kan akışınız sekteye uğrar. Şişmenin yanı sıra bacağınızda kırmızılık görülebilir.

BACAKTA ACI VEYA HASSASLIK

Derin ven trombozunun bu belirtisi de yine bacakta ve baldırda görülebilir. Bacağınıza dokunduğunuzda acı hissedebilirsiniz.

DAMARLARA PARALEL KIRMIZI ÇİZGİLER

q-002.jpgDamarlarınıza paralel şekilde kırmızı çizgiler görüyorsanız bu da bir işarettir.

GÖĞÜS AĞRISI

q2.jpgAkciğerinizde pıhtılaşma oluştuysa derhal doktora görünmeniz gerekir. Bunun belirtisi de göğsünüze iğne batıyormuş hissidir. Göğsünüzde veya sırtınızda keskin bir acı hissedebilirsiniz. Diğer göğüs ağrılarının aksine bunda göğsünüzde bir baskı hissedersiniz.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKME

Nefes almakta güçlük çekiyorsanız bunu hafife almayın. Nefes almakta güçlük çekiyorsanız, kalbiniz çok hızlı atıyorsa, soğuk soğuk terliyorsanız, başınız dönüyor veya bayılıyorsanız akciğerinizde pıhtılaşma oluşmuş olabilir. Yukarıdaki belirtilerin hepsi sizde de varsa bunu görmezden gelmeyin ve derhal doktora görünün.

KURU ÖKSÜRÜK

Hasta değilseniz ve durup dururken öksürüyorsanız akciğerlerinizde pıhtılaşma oluşmuş olabileceğinden diğer belirtilere dikkat etmelisiniz. Kalp çarpıntısı, göğüste ağrı ve nefes almakta güçlük çekmek en sık görülen belirtilerden. Nadiren de olsa kanlı balgam çıkarabilirsiniz.

KUSMA VE İSHAL

Bağırsaklarınızda pıhtılaşma oluştuysa karnınızda keskin bir acı hissedebilirsiniz. Baş ağrısı, kusma ve kanlı ishal en sık görülen belirtilerdir.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

q3.jpgBeyinde oluşan kan pıhtılaşması felce yol açabilir. Baş ağrısı ise beyne yeterince oksijen gitmemesinden kaynaklanmaktadır. Konuşmakta veya görmekte güçlük çekebilirsiniz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?23 Ocak 2019 Çarşamba 22:00
  • Varis tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabiliyor!23 Ocak 2019 Çarşamba 21:30
  • Buzdolabında 8 kurala uyun sağlığınızdan olmayın23 Ocak 2019 Çarşamba 21:03
  • Her gün Aspirin almak riske değmez23 Ocak 2019 Çarşamba 18:54
  • Sigara içenlerde sağırlık riski!23 Ocak 2019 Çarşamba 17:10
  • Soğuklarda üşümek istemeyenler bu önerilere kulak versin23 Ocak 2019 Çarşamba 14:55
  • Türkiye'de Brezilya kalçası operasyonunda yaşamını yitiren Cambridge'i 'yağ embolisi öldürdü'23 Ocak 2019 Çarşamba 10:05
  • Kör eden parazit: Toksoplazma…nasıl bulaşıyor ?22 Ocak 2019 Salı 23:30
  • Sivilceyi önemsemedi, bacakları kesilecek duruma geldi.22 Ocak 2019 Salı 23:00
  • Kulak çınlaması deyip geçmeyin!22 Ocak 2019 Salı 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti