  • BIST 7978.82
  • Altın 1886.557
  • Dolar 28.916
  • Euro 31.2338
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye ve Yunanistan, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açabilecek mi?

Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir

» »
ABD'deki Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, kan testiyle 11 organ ve dokudaki proteinleri inceleyerek hızlı yaşlanıp yaşlanmadıklarının tespit edilebileceğini ortaya koydu.
Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir

ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin internet sitesindeki habere göre araştırmacılar, yaklaşık 5 bin 700 yetişkine kan testi yaparak beyin, kalp, akciğer, karaciğer, bağırsak, böbrek, kan damarları, bağışıklık sistemi, kaslar, pankreas ve yağ dokusu olmak üzere 11 önemli organ ve dokudaki yüzlerce proteini inceledi.

Organların hızlı ya da yavaş yaşlanıp yaşlanmadığı konusunda çalışan araştırmacılar, kan testleriyle hızlı yaşlanan organların tespit edilmesinin, olası hastalıkların klinik belirtileri ortaya çıkmadan tedavi için yol gösterebileceğini belirtti.

Araştırmacılar, beyin, böbrek ve kalp gibi organları "daha hızlı yaşlanan" kişilerde bu organlarla ilişkilendirilen hastalıkların görülme riskinin, diğerlerinden daha yüksek olduğunu bildirdi.

Organları yaşıtlarından daha hızlı yaşlanan kişilerde hastalık riskinin daha yüksek olduğunu kaydeden araştırmacılar, 50 yaş ve üzeri her 5 kişiden birinin en az bir organının hızlı yaşlandığına dikkati çekti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlıklı dişlerin temeli çocuklukta atılıyor22 Kasım 2023 Çarşamba 20:03
  • Türkiye'de yıllık kişi başı 1 diş fırçası ve 1 tüp macun tüketiliyor22 Kasım 2023 Çarşamba 10:51
  • Pasif sigara içiciliği akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırıyor22 Kasım 2023 Çarşamba 09:24
  • Benliğinizi tüketen olgu: Karar Yorgunluğu21 Kasım 2023 Salı 19:12
  • Pasif içicilik akciğer kanser riskini yüzde 24 artırıyor21 Kasım 2023 Salı 18:02
  • Antibiyotik tüketimi yüzde 19 azaldı20 Kasım 2023 Pazartesi 20:08
  • Bakan Koca'dan "antibiyotik" uyarısı20 Kasım 2023 Pazartesi 19:08
  • Süt dişleri çabuk çürüyorsa daimi dişler de çürüyebiliyor20 Kasım 2023 Pazartesi 11:42
  • Akdeniz tipi beslenin20 Kasım 2023 Pazartesi 09:17
  • Diyabet nedir ve nasıl başa çıkılır? İnsanların yarısı diyabetli olduğundan haberdar değil!18 Kasım 2023 Cumartesi 09:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti