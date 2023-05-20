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Kanada liderinin tuhaf pozu tartışma yarattı: ‘Bizi rezil etti’

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Güney Kore ziyaretinde bacaklarını açarak durması farklı tepkilere yol açtı.
Kanada liderinin tuhaf pozu tartışma yarattı: ‘Bizi rezil etti’

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesine katılan liderlerden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun zirve öncesi gittiği Güney Kore'de ayaklarını açarak verdiği poz tartışmalara yol açtı.

Güney Kore ziyaretinde ülkeden yetkililerle görüşen Trudeau'nun duruşu, Kore basınında ve ülkesinde gündem oldu.

Kanada Başbakanının Güney Koreli yetkiliyle arasındaki boy farkını kapatmak için bu hareketi yaparken gülümsemesi, Kim'in de parmaklarının üzerine yükselmesi kameralara yansıdı. Bu sırada Güney Korelilerin kahkahalarla güldüğü görüldü.

Güney Kore basını Kanada liderinin hareketlerini “samimi ve kalpleri eriten bir davranış” diye nitelerken Kanada basınında “utanç verici” yorumları dikkat çekti.

Trudeau'nun Güney Kore Parlamento Başkanı Kim Jin-pyo'nun yanında ayaklarını açarak durması birçok kesim tarafından “ciddiyetsizlik” olarak yorumlandı. Muhafazakar yayınlardan True North, “Trudeau yurt dışında bizi rezil etti” dedi.

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