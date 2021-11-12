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Kanada’da çarpıcı araştırma: 50 yaş ve üstünde antikor daha fazla

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Kanada'nın Montreal Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, corona virüsünü geçiren kişilerde 50 yaş ve üstündeki grubun, daha genç yaş gruplarına göre daha fazla antikora sahip olduğu ortaya çıktı.
Kanada’da çarpıcı araştırma: 50 yaş ve üstünde antikor daha fazla

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, uzmanlar hastalığın şifrelerini çözebilmek için araştırmalarına devam ediyor.

Montreal Üniversitesi’nde, corona virüsüne karşı koruyan antikorlarla ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Joelle Pelletier ve Jean-François Masson öncülüğünde yürütülen çalışmada, hastalığı geçiren kişilerin mi yoksa aşı olan kişilerin mi daha fazla antikora sahip olduğu incelendi.

 

AŞI OLANLARDA DAHA FAZLA

Çalışmaya göre 2020 yılında toplanan veriler ışığında, Pfizer-BioNTech ya da AstraZeneca aşısı olan kişilerin, corona virüsünü geçiren kişilere göre daha fazla antikora sahip olduğu tespit edildi.

 

16 HAFTAYA KADAR SÜRÜYOR

Öte yandan antikor seviyesinin yaşa göre dağılımı da incelendi. Hastalığı geçiren ancak hastanede tedaviye gerek duymayan kişileri mercek altına uzmanlar, 50 yaş ve üstündeki kişilerin, daha genç yaş gruplarına göre daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı. Bu kişilerde corona teşhisi koyulduktan 16 hafta sonra dahi vücutta antikor tespit edildiği belirtildi.

 

Sözcü.

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