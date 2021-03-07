Kansoy güven tazeledi: “Güzelyurt için çalışmaya devam”

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Bakanlar Kurulu ve Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, maske – mesafe ve hijen kurallarına uygun şekilde 9’uncu Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Güzelyurt’taki dernek toplantı salonunda gerçekleşen kurultayda başkanlığa Reşat Kansoy yeniden getirildi.

Genel Kurul sonrasında konuşma yapan GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy, gönüllülük esasıyla ülkenin ve Güzelyurt’un geleceği için çalışmaya devam edeceklerine dikkat çekerek, “bölge insanımızın, refahı, huzuru ve mutluluğu herşeyden önce gelir” diye konuştu.

Üyelerin katılımı ile saat 18.00’de başlayan genel kurulda yeni yönetim de belli oldu…

“GÜKAD, Güzelyurt için azimle çalışacak”

Üyelerin güvenini tazeleyerek yeniden başkanlığa getirilen Reşat Kansoy, genel kurulda yaptığı konuşmada derneklerinin Güzelyurt için azimle çalışacağına dikkat çekti.

Divan başkanlığına Av. Tülin Alpagut, divan yazmanlığına Av.Çise İzanoğlu, Divan üyeliğine Hasan Karlıtaş oy birliği ile seçilirken, yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu: Başkan Reşat Kansoy, Yönetim Kurulu üyeleri: Av. Mehtun Muslu, Ayşe Düzgün, Özge Özçınar , İlker Aslan, Emrah Demirbilek, Bilge Yangın, Sercan Avcı, Mete Ruso.

GÜKAD Başkanı Kansoy yaptığı konuşmada üyelere seslendi. Kendilerinin hiçbir karşılık beklemeden, ülke için mücadele eden kişiler olduklarına dikkat çekti.

Toplumsal mücadele veren gönüllüler olduklarını ifade eden Kansoy, “Biz, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi ilkelerine inanan GÜKAD ailesiyiz” diye konuştu.

“GÜKAD bölgenin öncü sivil toplum örgütüdür”

GÜKAD’ın, her canlının yaşam hakkına saygı duyduğuna vurgu yapan Kansoy, şu şekilde devam etti: “GÜKAD, Güzelyurt’un planlı gelişmesi ve büyümesi için çalışır. GÜKAD, Güzelyurt’ta göçün ve işsizliğin azalması için mücadele verir. Demokrasiye inanan, kendini ve yaşadığı toprakları seven herkes bu anlamlı mücadelenin bir üyesi olmalıdır.”

Bugüne kadar yaptıkları faaliyetleri de sıralayan Kansoy, GÜKAD’ın bölgenin öncü sivil toplum örgütü olduğunu vurguladı.

2019 – 2020 yılları arasında, GÜKAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Av. Mehtun Muslu’ya devrettiğinden söz eden Kansoy, şunları kaydetti: “Kendisinin döneminde onlarca kaliteli faaliyetin yapılmış olması, derneğimizde toplumsal mücadele anlayışının kurumsallaşmış olduğu, anlamına gelmektedir.

Derneğimiz, faaliyet zengini bir sivil toplum örgütüdür. “İklime Duyarlı Kentler Çalıştayı, Kamu Sağlık Hizmetlerini İyileştirme Projeleri, Batı Bölgesi Turizmi geliştirme çalışmaları, Hayvan Hakları ve Refahı’na yönelik Projeler, Kentsel İktisadi Gelişim ve İmar Planı, GÜKAD koruluk projesi, Cenevre Öncesi, Kıbrıs Meselesi ile ilgili çalışmalar yaparak, bölgenin öncü, sivil toplum hareketi olmayı başarmıştır”.

“Her kurum ve kuruluş ile işbirliğine hazırız”

Dernek olarak kendilerinin görevinin toplum dinamiklerinin sağlıklı çalışmasına ve iletişim kurmasına katkı koymak olduğuna dikkat çeken Kansoy, “Her şartta ve koşulda, gönüllülük esasıyla, çocuklarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, gençlerimizin, ihtiyaç duydukları sosyal politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı koymaktır” dedi.

Salgın koşullarının yaşam şeklimizi değiştirdiğini dile getiren Kansoy, “yeni yaşam şekline” toplumumuzun en iyi ölçüde adapte olması gerektiğini söyledi.

Bilinçli örgütlülük için söyleşiler, kitap imza günleri, dijital platforumda bilgilendirme yöntemlerini kullandıklarını belirten Kansoy, “GÜKAD, dünya’nın da yaşadığı bu zor süreçte, dayanışma örnekleri sergileyen, paylaşmayı başaran, bilimsel bilgiler ve verileri kullanarak, topluma en doğru yolu işaret eden müstesna bir dernektir” diye konuştu.

Bu bilinçle, aralarına yeni katılan arkadaşlarıyla birlikte Güzelyurt ve ülke için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kansoy “İşaret ettiğimiz ilkeler doğrultusunda, her kurum ve kuruluş ile dayanışmaya ve iş birliğine hazırız” çağrısında bulundu.

“Hükümetler üzerinde sivil alan ‘baskısı’ kurmalıyız”

Başkan Kansoy yeni dönem hedeflerini 9 maddede sıraladı:

“Zirai Sulama Projesine” yönelik, bölgesel vizyonu belirlemek ve iyi tarım üretimi yapılabilmesini sağlamak için aktif çaba harcamak olacak. Güzelyurt’un tarımsal ürün çeşitliliğini ve üretim kapasitesini, artırmak zorundayız.

Kentsel İktisadi büyüme, derneğimizin en çok önem verdiği konuların başında, gelmiştir, yeni dönemde, siyasal alanı, doğru bilgilendirmek ve cesaretlendirmek, bölgemizde yeni devlet yatırımlarına yön vermek sorumluluklarımız arasındadır, bölgemiz insanın alım gücü daha da düşmüştür, gençlerimizin sosyo-ekonomik şartlardan dolayı daha fazla göç etmesini istemiyoruz. Mikro ölçekli “İktisadi büyüme” projelerinde, fikir üretmeye, hükümetler üzerinde sivil alan “baskısı” kurmalıyız.

“Yurttaş ve insan hakları için çalışacağız”

Covid-19 sürecinin yıprattığı sosyal ve ekonomik yaşamlarımızın farkındayız. İhtiyaçlı kesimlerin arttığının da farkındayız. İşçi, işsiz, göçmen, aileleri ve çocuklarının yaşamlarına dokunmak, paylaşmak, bir nebze merhem olmak istiyoruz. Alım gücü düşük olan ailelerimizin, çocuklarının, eğitim ve spor yaşamlarına destek olacak projeler üretmek sorumluluğumuzdur. Yurttaş ve insan hakları için çalışacağız. Eşitlik için mücadele vereceğiz.

Kadınlara ve gençlere yönelik, yabancı dil ve hobi kursları düzenlemeye başlamıştık, bu “köy kadın ve yabancı dil kurslarını” salgın koşullarına uyarlayıp, maske mesafe ve hijen kuralaları ile yeniden başlatmak hedeflerimiz arasındadır.

Bölgemizdeki üniversitelerin, Güzelyurt’un kısa – orta – uzun vadede gelişim planlamasına aktif katkılarını sağlamak, Ülkesel Fizik Plana bağlı kalarak, Üniversitelerimizden görüşler alarak mahalli ölçekli projeler yapmak gerekmektedir.

“Sosyal konut projeleri konusunda çalışmalara devam edeceğiz”

Bölgenin, Konut ihtiyacını karşılamak için, Sosyal Konut veya Toplu Konut projeleri (alanları) konusunda çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

Ekonomik yönden gelişmeye muhtaç olan Güzelyurt ilçesinde, Turizm sektörünün alternatif kalkınma alanı olarak belirlenmesi ve yatak kapasitesi artırımı yönündeki planlara katkı koymak. Başlıca hedeflerimiz arasındadır.

“Bölgesel kalkınma ajansı ruhu ile hareket edeceğimiz yeni bir dönem”

GÜKAD, Bölgesel kalkınma ajansı ruhu ile, Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetim’in, Güzelyurt sınırları içerisinde yapısal ve finansal başarısını artırmak hedefiyle azimle çalışacaktır.

Yıllarca belirsizlik ve ilgisizlikle üvey evlat muamelesi gören; bölge insanımızın, refahı, huzuru ve mutluluğu herşeyden önce gelir.”

Saygılarımla,

GÜKAD Y.K. (a)

Reşat Kansoy Başkan