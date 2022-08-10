“Kansoy, Güzelyurt’ta ziyaretlere devam ediyor.”

"Güzelyurt’un konuta ve nüfusa ihtiyacı var"

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy:

“Beldemizin ihtiyaçlarını yetkililer ile birlikte tespit etmek, Devlet kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile sağlıklı iletişim kurmak, Yerel Yönetim vizyonumuzu paylaşmak, kollektif çalışma ve güç birliği ile hareket etmek Güzelyurt ve köylerini daha iyiye, daha yeniye taşıyacağını.” belirtti.

Bu hedeflerle, 9 Ağustos Salı günü, Güzelyurt Şehir Planlama ve Güzelyurt Tapu ve Kadastro dairelerini ziyaret ederek, Yetkililer ile görüş alışverişinde bulunan Reşat Kansoy ve seçim çalışma grubu.

Güzelyurt’un konuta ve nüfusa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kansoy ziyaretlerinde:

“Yerel nitelikli en temel sorunun göç olduğunu, Güzelyurt’un yıllardır, çok hızlı göç verdiğini, böylesi trajik bir kan kaybına derhal müdahale edilmesi gerektiğini” vurguladı.

“Toplu konut ve yeni yaşam alanları yaratmalıyız." diyen Kansoy, "Güzelyurt’un planlı büyüyüp gelişebilecek tek ilçe olduğunu” ekledi.

“Gençlerimize, çocuklarımıza, emeklilerimize… Güzelyurt halkına; konforlu yaşam alanları ve konut edinme imkanı yaratmak boynumuzun borcudur, bunları yapmak için sizlerden yetki ve sorumluluk istiyoruz..."

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy: Toplu konut projeleri ile yeni iş sahalarının yaratılması, Güzelyurt’tan göçü durduracağını, ve geri göçü başlatacağını belirtti. Güzelyurtlunun yeni bir yerel vizyon ile sosyal ve ekonomik yaşamının değişeceğini ileri süren Kansoy, Yerel Yönetimde görev değişiminin zamanın geldiğini vurgulayarak, Güzelyurt halkının takdiri ile; halka hizmet etmekten onur duyacağını, bölgede ekonomik refahın gelişmesi için çok çalışacağının altını çizdi.

Kansoy, bölge ve köy ziyaretlerinin devam edeceğini de belirtti."