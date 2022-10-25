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Kansoy: Kalkınma kırsalda başlayacak”

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Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Serhatköy’ü ziyaret etti
Kansoy: Kalkınma kırsalda başlayacak”

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Serhatköy’ü ziyaret etti

“Kalkınma kırsalda başlayacak”

  • Reşat Kansoy, “Güzelyurt’un kalkınması kırsaldaki gelişmeyle başlayacak” diyerek “Kırsal Kalkınma Politikaları” ile göçü yavaşlatacak, gençlerin kendi köylerinde tutunmalarını sağlayacağız” dedi.  

Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reşat Kansoy, köy ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Serhatköy’ü ziyaret eden Kansoy, köy sakinleri tarafından güler bir yüzle karşılandı.

Serhatköy ile ilgili projelerini paylaşan Kansoy, köylülerin yaladığı sorunları dinledi, çözüm öneri üzerine fikirlerini paylaştı.

Durak noktası.. Eko köy

Serhatköy’ün geçiş noktası olduğuna dikkat çeken Kansoy, “Serhatköy mesire yerleri ile bir durak noktası olacak. Yürüyüş yolları ve Köy Panayırı organizasyonları ile Serhatköy’ün Eko Köy ve Durak noktası olması için projelerimiz hazır” dedi.

Serhatköy için hazırladıkları Piknik Alanı projesinden bahseden Başkan adayı Kansoy, bölgenin kalkınmasının kırsalda yapılacak projelerle başlayacağını belirtti.

Serhatköy’de yeni yaşam alanlarının yaratılması için kırsal kesim arsalarının önemine değinen Reşat Kansoy, "Kırsal kesim arsalarının gençlere yeni yaşam alanı yaratılması için merkezi hükümetle birlikte çalışmalar yürüteceği” sözünü verdi.

“Kırsal Kalkınma Politikaları” ile göçü yavaşlatacak, gençlerin kendi köylerinde tutunmalarını sağlayacağız” diyen Kansoy, artık bölgenin kaderinin değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Seçimin yapılacağı 25 Aralık tarihine kadar, hey köye, her mahalleye gideceklerini ve çağdaş belediyecilik vizyonumuzu anlatacağını belirten Kansoy, “İnsanımızın dertlerine, çözüm bulmak, insanımızın kendini daha mutlu ve güvende hissetmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

 

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