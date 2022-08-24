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Kansoy, ziyaretlere devam ediyor

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Kansoy, ziyaretlere devam ediyor
Kansoy, ziyaretlere devam ediyor

Güzelyurt, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy:

Beldemizin ihtiyaçlarını yetkililer ile birlikte tespit etmek, Devlet kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile sağlıklı iletişim kurmak, Yerel Yönetim vizyonumuzu paylaşmak, kollektif çalışma ve güç birliği ile hareket etmek amacı ile ziyaretlerine devam ediyor.

Bu hedeflerle, 24 Ağustos Çarşamba günü, Güzelyurt Kaymakamı Sn. Savaş Orakçıoğlu ile Güzelyurt Polis Müdürü Sn. Zafer Zaifer ve personelleri ziyaret edilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

“Güzelyurt’un planlı kalkınmaya ve ekonomik büyümeye ihtiyacı var.”

Kansoy ziyaretlerinde: “Yerel nitelikli en temel sorunun göç olduğunu, Güzelyurt’un yıllardır, çok hızlı göç verdiğini, böylesi trajik bir kan kaybına derhal müdahale edilmesi gerektiğini” vurguladı.

“Güzelyurt, köyleri ile birlikte yeni ekonomik kaynaklar yaratmalıdır, turizm sektörü, hafif sanayi, narenciye, süt ve süt ürünleri ile arıcılık gıda ürünleri üretim çeşitliliğini artırmalıdır. Üniversiteler ile iş birliğini geliştirmelidir.”

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Kansoy: “Yatırımcılarımıza teşvikler vermek, gençlerimize iş imkanları sağlamak boynumuzun borcudur” dedi.

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy: Güzelyurt Polis Müdürlüğünde ve Güzelyurt Kaymakamlığı ziyaretleri esnasında yaptığı açıklamalarda, Yerel Yönetimin bugüne kadar “ölü yatırımlar” yaparak; Güzelyurt ekonomisine arzu edilen katkıları sağlayamadığını vurgulayarak; Yaya Güvenliğinin sağlanması, Kaldırım ve yol işgallerinin sonlanması, tüm Güzelyurt esnafının ekonomik gelirini artıracağı gibi yaya güvenliğini de sağlayacağının”. Altını çizdi.  Kansoy, bölge ve köy ziyaretlerinin devam edeceğini de belirtti.

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