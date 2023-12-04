Kanunsuz Avcılık: Lefkoşa'da Baraj Kurallarını İhlal Eden Şahsa İdari Cezai İşlem

Kanlıköy Barajı Avcılık İhlali: Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kontrollerinde C.K.(E-42), Yasak Bölgede Kanunsuz Avlanırken Yakalandı
Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği rutin avcı kontrollerinde, C.K.(E-42) isimli şahsın, baraj ve göletlerin 500 metre uzağında avlanması gereken bölgede değil, aksine Kanlıköy Barajı'na yasa dışı bir şekilde 500 metreden daha yakın mesafede avlandığı tespit edildi. Olayın ardından C.K.'ye idari para cezası kesildi, ancak soruşturma devam etmektedir
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