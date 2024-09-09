Kanunsuz Avlanma Operasyonu

08 Eylül 2024 tarihinde, 2. av sezonu kapsamında Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen avcı kontrollerinde kanunsuz avlanma tespit edildi. Güneşköy'de üç kişi, adına kayıtlı olmayan av tüfeği ile ve geçerli avlanma ruhsatı olmadan avlandıkları belirlenirken, Yarköy'de bir kişi de ruhsatsız olarak avlandıktan sonra traktöründe av tüfeği ve 15 adet fişek taşıdığı tespit edildi.

Polis ekipleri, kanunsuz avlanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatarak, soruşturmayı sürdürmektedir.