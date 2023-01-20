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Kaplıca Köyü Heyeti, Başkan Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti

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Kaplıca Köyü Heyeti, Başkan Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti
Kaplıca Köyü Heyeti, Başkan Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti

KAPLICA KÖYÜ HEYETİ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ


KAPLICA KÖYÜ MUHTARI İLE KAPLICA KARADENİZ 61 SPOR KULÜBÜ BAŞKAN SADIKOĞLU’NU TEBRİK ETTİ

SADIKOĞLU : “ŞAHSIMA GÖSTERİLEN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM”

İskele Belediyesi’ne bağlanmak için yıllardır mücadele eden ve bu mücadelenin sonunda 25 Aralık 2022’te gerçekleşen Yerel Yönetimler seçimlerinde ilk kez İskele Belediyesi’ne bağlı bir köy olarak sandık başına giden Kaplıca Köyü, sandıktan çıkan sonuçtan mutlu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na hem sandıkta hem de gönülden destek veren Kaplıca Köyü, köyleri için yapılacak projeleri sabırsızlıkla bekliyor. Gönülden hizmete devam çünkü İskele’ye değer diyerek gittiği her köyde olduğu gibi Kaplıca Köyü’nden de büyük bir coşkuyla karşılanan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bu kez Kaplıca Köyü’nden bir heyeti makamında kabul etti.

KAPLICA KÖYÜ MUHTARI İLE KAPLICA KARADENİZ 61 SPOR KULÜBÜ BAŞKAN SADIKOĞLU’NU TEBRİK ETTİ

25 Aralık 2022’de gerçekleşen Yerel Yönetimler seçimlerinde Kaplıca Köyü Muhtarlığına, güven tazeleyerek yeniden seçilen Adem Baş ile Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Genç İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Seçimlerde elde ettiği başarı ve almış olduğu oy oranı nedeniyle İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu tebrik eden heyet, Kaplıca Köyü halkının selam ve sevgilerini de iletti. Ziyarette Kaplıca Köyü Muhtarı Adem Baş’a, Muhtar azaları Yakup Genç, Ferit Ertem ile Ogün Dursun eşlik ederken, Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Genç’e kulüp yönetiminden Cemal Sevin ile İslam Ertem eşlik etti. Görüşmede  kendisi de Kaplıcalı olan eski milletvekili aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Mesut Genç de hazır bulundu.

SADIKOĞLU: “ŞAHSIMA GÖSTERİLEN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM”

Kaplıca Köyü’nü temsilen kendisini ziyarete gelen heyete teşekkür ederek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, şahsına gösterilen güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. Kaplıca Köyü’nü ve Kaplıca Köy halkını, İskele Belediyesi’ne bağlanmadan yıllardır öncesinden yakından tanıdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, gönül birliğinin dostluğunun yıllara dayandığını ifade etti. Hali hazırda var olan Kaplıca Köyü için hazırlanan projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, heyet aracılığıyla tüm Kaplıca Köyü sakinlerine selam, sevgi ve saygılarını iletti.

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