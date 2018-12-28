Karaca da konkordato ilan etii ! Nedir bu Konkordato ?

Konkordato ilan eden şirketlerin sayısı, Türk Lirası'nın bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 30'a yakın değer kaybetmesiyle yüksek oranda arttı.Sayısı toplam 979'a ulaştı.

Konkordato ilan eden şirketlerin sayısı, Türk Lirası'nın bu yıl Amerikan Doları karşısında yüzde 30'a yakın değer kaybetmesiyle yüksek oranda arttı.

Özellikle Ağustos ayında Dolar/TL kurunun 7,24 ile tarihi zirvesini görmesi ve yaşanan kur krizinin ardından şirketlerin döviz cinsinden borç yükünün artması, borçlarını ödeyemez hale gelmelerine, bu da alacaklıları ile anlaşma yapmalarına yol açtı.

Konkordato, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntem.

Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliği taşıyor.

Net bir veri bilinmemekle birlikte uzmanlar daha önce yılda ortalama 300 şirketin iflas ertelemeye başvurduğunu, Mart ayından sonra bu rakamın şimdiden en az üçe katlandığını söylüyorlar.

'Sayısı toplam 979'a ulaştı'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamasında devlet kayıtlarına göre 979 firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti.

Pekcan aynı zamanda "Konkordato ile ilgili yeni bir düzenleme var. Bundan böyle bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları sonucunda konkordato ilan edilebilecek. Hem alıcıyı hem de borçlu firmayı koruyan bir mekanizma olması yönünde ciddi bir çalışma yapıldı." açıklamasında bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise son 8 ayda konkordato talep eden şirket sayısının 1.401 olduğunu belirtti.

İflas erteleme kaldırılınca arttı

Konkordato başvurusu kabul edilen şirketlerde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredilerini isteyemiyor, ipotekler satışa çıkarılamıyor ve devlet bir çeşit geçici koruma sağlamış oluyor.

Yıllardır mevcut olan konkordato uygulaması, Mart 2018'de iflas ertelemenin tamamen kaldırılmasıyla daha fazla talep görmeye başladı.

2003 yılında yürürlüğe giren iflas erteleme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) ile askıya alınmış ve 15 Mart 2018'te yürürlüğe giren bir torba yasa ile tamamen kaldırılmıştı.

Bazı avukatların "Üzerine ölü toprağı atılmış bir müessese" olarak tabir ettiği konkordato ise iflas ertelemenin kaldırıldığı bu tarihten itibaren daha işlevsel bir yapı kazandı.

Karaca

Türkiye'nin en eski tekstil şirketlerinden olan ve Karaca markası olarak tanınan Çift Geyik Karaca şirketi konkordato talep etti.

1917 yılında Bandırma'da kurulan Karaca'nın 750'ye yakın çalışanı, 200'e yakın satış noktası ve yıllık 10 milyona yakın ziyaretçisi bulunuyor.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre Çift Geyik Karaca Giyim AŞ ve Narin Triko Tekstil ile bu iki şirketin sahibi Hasan-Hüseyin-Cüneyt ve Fethi Güneş kardeşler için konkordato talepli dava Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldı.

Aynı habere göre şirketlerin 171 milyon liralık borcu var.

Konkordato talep edilmesine gerekçe olarak, döviz cinsinden alınan yüklü krediler, AVM kiralarındaki yükseliş, perakende satışlarındaki gerileme ve bankaların kredi limitlerini kullandırmamasının şirketlerin mali yapısını olumsuz etkilemesi gösterildi.