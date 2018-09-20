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Karavezirler: “Yeni eğitim yılı hayırlı olsun”

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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 2018-2019 eğitim yılının başlamasıyla birlikte bölge okullarını ziyaret etti.
Karavezirler: “Yeni eğitim yılı hayırlı olsun”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 2018-2019 eğitim yılının başlamasıyla birlikte bölge okullarını ziyaret etti.

Değirmenlik Belediyesi olarak, okullar açılmadan önce başlatılan çalışmaları müdürler ile yerinde inceleyen Karavezirler, yapılan ve daha da yapılacak olan işleri, eksiklikleri ve ihtiyaçları gözlemledi.

2018-2019’u kapsayan yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Karavezirler, barış ve huzur dolu bir eğitim yılı olması temennisinde bulundu.

Belediye olarak okullarda yürütülen çalışmaları Eğitim Bakanlığı ile de istişare eden Ali Karavezirler dün;meclis üyeleri Mustafa Uzunsaf ve Arzu Babahan’ı da yanına alarak, Müdür Erhan Ceylanlı ile Düzova-Cihangir İlkokulu’ndan ve Ana Okulu’ndan başlayarak, Değirmenlik İlkokulu’na gidip Müdür Kader Horoz ile okul gezdi. Başkan bugün (18.09.2018) ise Değirmenlik Lisesi’ne giderek Müdür Mustafa Kurumanastırlı ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu’na giderek Müdür Elçin Altan ile birlikte incelemeler yaptı.

HİZMET HER YERDE, HER ALANDA

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, göreve geldiği günden bu yana çok yüksek bir tempoyla çalışıldığını, halkın yapılan işlerden memnun olduğunu ancak, her zaman da taleplerin bulunduğunu anımsattı.

“En önemli konulardan biri de yollardaki yamalar” şeklinde konuşan Karavezirler, kış gelmeden önce 16 köyün yollarına ‘asfalt yaması’ yapılması yönündeki çalışmaların önümüzdeki haftabaşlayacağını söyleyerek, tüm yollara 1020 (BinYirmi) metrekare yama yapılacağının altını çizdi.

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