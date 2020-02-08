"Karpaz emirnamesi artık imar planıyla son bulmalıdır"

İşte yapılan açıklama;

16 yıldır devam eden Karpaz emirnamesi yarattığı olumsuzluklar nedeniyle bölgede işsizlik oranı %30’lara ulaştı. Sürdürülebilir bir gelecek için Karpaz Emirnamesi yeni hazırlanacak Kalkınma ve İmar Palanıyla ortadan derhal kaldırılmalıdır.

Yeni Karpaz Derneği (YEKAD) olarak daha önce de kamuoyu ile defalarca paylaştığımız Karpaz bölgesindeki bölgesel ve toplumsal sorunlar ve sorunların çözümü için hükümetlere öneriler sunmuştuk. Karpaz Emirnamesinin yarattığı olumsuzluklar Karpaz bölgesinde işsizlik oranını %30’a yükseltmiş ve ülke genelinde en çok işsiz gencin bulunduğu çarpık bir yaşam alanı yaratmıştır. Bu durum her geçen gün bölge ekonomisini ve bölge halkının yaşamını olumsuz etkilemektedir. Karpazdaki kötü gidişatı değiştirebilmek için, YEKAD olarak hükümete kırsal kalkınma planı uygulanmasını önermekteyiz.

Karpaz bölgesinde sürdürülebilir bir ekonomik sistem yaratabilmek için, tarım, balıkçılık, küçükbaş hayvancılık, küçük sanayi sitesi, tarım-denizcilik-turizm eğitimini de bünyesinde barındıran butik üniversite, eko/agro turizm işletmelerinin içinde olduğu, hükümet ve devlet destekli bir kırsal kalkınma planına ihtiyaç vardır. Önerdiğimiz bu planı uygulayabilmek için, 16 yıldır devam eden Karpaz Emirnamesinin, imar planı ile ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

Emirname Karpaz bölgesinin yeniden planlanabilmesine engel teşkil etmektedir. YEKAD olarak, Şehir ve Planlama Dairesi ve Şehir Plancıları Odası ile yaptığımız görüşmelerde, imar yasasına göre, emirnamenin kalkabilmesi için imar planının çalışılıp, yasal süreci tamamlandıktan sonra ilan edilmesi gerekmektedir. Şehir Planlama Dairesi’nin öncülüğünde bilimsel imar planı çalışmasının acilen başlamasını talep ediyoruz. Makul bir sürede imar planının hazırlanıp, emirnamenin kaldırılması elzemdir. Bu konuda Sayın İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da verilmiş sözü vardır.

Daha önce bölgemizde emirname üzerinde çok kez oynama yapılmış ancak bunun toplumsal fayda sağlamadığı görülmüştür. YEKAD olarak yaptığımız görüşmelerde, imar planı konusunda uzman kuruluşlar, KTMMOB ve Şehir Plancıları Odası, imar planı çalışmalarına tam destek vereceklerini ve azami ölçüde yardımcı olacaklarını bize söylemişlerdir. Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi, imar planı çalışmalarında çıkan sorunlar, halen devam eden tartışmalardan da edindiğimiz tecrübe, izlenecek en doğru yolun, imar planını bilimin önderliğinde, Şehir Plancıları Dairesi, KTMMOB/Şehir Plancıları Odası refakatinde, Bölge belediyeleri ile işbirliği yaparak sonuca ulaştırmaktır. Mevcut İmar planı yasası ve ülkesel fizik plan da bu yolu işaret etmektedir.

Karpaz bölgesinin, ekonomik çıkmazını ortadan kaldıran, üretim odaklı, yaşanabilir, eşsiz florası ve faunasını koruma altına alacak, üretim odaklı eko/agro turizmin önünü açabilecek Karpaz Kalkınma Planı için BEHEMEHAL Karpaz İmar Planı’nın çalışmalarına başlanmasını istiyoruz. Kalkınmış ve ekolojik sürdürülebilirliği olan bir Karpaz için İmar Planı’nın şart olduğunun ve artık bekleyecek sabrımızın kalmadığını bu bağlamda mücadelemizin devam edeceğini ilgili makamlara ve hükümete hatırlatarak acilen göreve davet ediyoruz.

YEKAD Yönetim Kurulu Adına

Başkan Asbaşkan

Turgay Öykün Mesut Yıkıcı