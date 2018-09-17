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“Karpaz Zeytin Kümelenme Projesi İmza Günü” Yarın...

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Etkinlik, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda 10.40 - 12.00 saatleri arasında yapılacak.
“Karpaz Zeytin Kümelenme Projesi İmza Günü” Yarın...

KKTC Kalkınma Bankası’nın sağladığı işletme sermayesi ile hayat bulan, son beş yıldır üzerinde çalışılan İskele - Karpaz üreticilerinin zeytin ürünlerini markalaştırma projesinin zeytin alımı aşamasına geldiği, bu kapsamda, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Ltd. ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Ltd. Tarafından, yarın, “Karpaz Zeytin Kümelenme Projesi İmza Günü” etkinliği gerçekleştirileceği belirtildi.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda 10.40 - 12.00 saatleri arasında yapılacak.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga tarafından yapılan açıklamada, “Etkinlikte, KOBİGEM ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen TAPS Projesi’nin desteği ile Karpaz bölgesinde geliştirilen zeytin kümelenme çalışmalarının geldiği aşama konusunda bilgi verilecek ve ürünlerin piyasaya sunulması için EZ-KOOP ve Adem Kaner ve Kardeşi (DFS) Ltd. ile yapılan anlaşmanın imza töreni gerçekleştirilecektir” denildi.
 

Etkinlikte açılış konuşmalarını sırasıyla Mustafa Besim (Yönetim Kurulu Başkanı - KKTC Kalkınma Bankası), Ebru Kaptan Sertoğlu (Koordinatör- KOBIGEM), Giuseppe Nardelli (Yardımcı Ekip Lideri –AB TAPS Projesi), Hürrem Tulga (Koordinatör - KTEZO), Mustafa Haset (YK Başkanı- Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Koop) ve Hakkı Haktanır (İç Pazar Operasyon Müdürü - Kaner Group) yapacak. Açılış konuşmalarının ardından Ersun Aytaç (Genel Sekreter – EZKOOP) ve Niyal Öztürk (Kıdemli Uzman - TAPS Projesi) tarafından zeytin kümelenme çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirilecek. Sunumların ardından EZKOOP – KANER GROUP zeytin ürünleri dağıtıcılık imza töreni yapılacak.

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