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Karpaz'da alkollü sürücü kaza yaptı!

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Serdal KABAKCI (E-43), 96 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 289 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Çayırova Çemberine girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek  çelik bariyerlere çarpmıştır.
Karpaz'da alkollü sürücü kaza yaptı!

12.04.2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde, Serdal KABAKCI (E-43), 96 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 289 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Çayırova Çemberine girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek  çelik bariyerlere çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç yolu ikiye ayıran orta refüj üzerinden karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan NJ 289 plakalı araç sürücüsü Serdal KABAKCI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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