Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 9 yaralı, işte isimler...

Karpaz'da araçlar çarpıştı! 3'ü çocuk 9 yaralı!
Karpaz-İskele anayolu üzerindeki Ziyamet köyü yakınlarında ana yolda meydana gelen kazada yaralılar var.
İki aracın çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk toplam 9 kişinin yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
İki aracın çarpıştığı kazada, bir salon araç tavanı üzerinde durdu.
Kazanın olduğu bölgede yol araç trafiğine kapatıldı. Erenköy’e ulaşım Mehmetçik üzerinden sağlanıyor.
EP 748 plakalı araçta bulunan Derya Ateş, Mustafa Yıldız, Döne Ateş, 13 yaşındaki Hakan, 3 yaşındaki Metin Efe ve 5 yaşındaki Enes Efe ile MD 112 plakalı araçta bulunan Tanem Talay, Cengiz Talay, Erkan Talay yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olay yerinde...
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