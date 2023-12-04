Karpaz'da bugün 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Karpaz bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde bakım çalışması kapsamında 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.
KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden 09.30-14.00 saatleri arasında , Karpaz Gate Marina, Dipkarpaz köyünün büyük bölümü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi ve Döveç Sitesi etkilenecek.
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