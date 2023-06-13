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Karpaz'da hırsızlık, 4 adet güneş gözlüğü çaldı...

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Pamuklu’da bir evden güneş gözlüğü çalan zanlı tutuklandı
Karpaz'da hırsızlık, 4 adet güneş gözlüğü çaldı...

Pamuklu’da bir ikametgahtan 4 adet güneş gözlüğünün çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü, Pamuklu’da bulunan bir ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 4 adet güneş paneli aküsü çalındığı belirtildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, meselede zanlı olarak görülen 34 yaşındaki M.K. tespit edilerek tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

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