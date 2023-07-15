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Karpaz'da kaza!

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Ziyamet-Kumyalı ana yolunda akşam saatlerinde meydana gelen ve iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Karpaz'da kaza!

Ziyamet-Kumyalı anayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Kemal Öğüt (E-30), EE 590 plakalı salon araçla Ziyamet'ten Kumyalı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği esnada önünde ayni şeritte ayni istikamete doğru seyreden Ökkeş Ağcabay (E-31) yönetimindeki KJ 604 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpma sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan EE 590 plakalı araç sürücüsü Öğüt, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından elmacık kemiğinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.

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