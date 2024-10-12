Karpaz'da Pulya Avlanmaya Suç Üstü

11 Ekim 2024 tarihinde, saat 04:00 civarında, Kuruova-Avtepe arasında bulunan Elisi mevkiinde yapılan polis denetimlerinde, M.D. (69) ve A.K.D. (31), avlanmada yasak yöntem olan file ağ ve ses cihazı kullanarak koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz bir şekilde avladıkları sırada suçüstü yakalandı.

Doğal yaşamı ve ekosistemi korumaya yönelik yasaları hiçe sayan bu girişim, çevre bilincinin eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Pulya kuşları, ülkemizde koruma altındaki türler arasında yer almakta olup, bu türün avlanması kesinlikle yasak. Yasa dışı avlanma yöntemleriyle yapılan bu eylemin tespit edilmesiyle, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ederken, yetkililer bu tür suçlara karşı daha sıkı önlemler alınacağını belirterek, doğal yaşamı korumanın herkesin sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı.