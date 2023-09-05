Karpaz'da yangın çıktı, 10 dönüm arazi yandı...
Saat 11.30 sıralarında, Dipkarpaz - Kaleburnu Yolunun doğu kısmında bulunan Gülseren Çiftliği Mevkiinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve çöpler ile 8 zeytin ve 11 ardıç ağacı yanarak zarar gördü. Yangına Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edilerek söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.
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