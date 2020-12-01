Kaz Ayakları Estetiği İle Yıllara Meydan Okuyun

İlerleyen yaşla birlikte, uzun yıllar kısılıp açılarak mimik yapma suretiyle hareket ettirilen kaslarla, sigara ve alkol kullanımına bağlı olarak özellikle göz çevresinde meydana gelen ince çizgiler yaygın adıyla kaz ayakları olarak isimlendirilir. Kaz ayakları, kişiyi olduğundan daha yorgun, daha yaşlı gösterebileceği gibi, yapılan makyajın estetikten uzak durması, gündelik hayatta özgüven sorunları yaratması sebebi ile kişilerin tedaviye başvurmasını gerekli kılar.

TEMEL OLARAK KAZ AYAKLARI NEDEN OLUŞUR?

İlerleyen yaşla birlikte cildin gergin,genç görünümünü kaybetmesi,u zun yıllar makyaj yapılması, ağır kozmetik ürünlerinin kullanımı,strese bağlı olarak düzensiz uyku ve beslenme alışkanlıkları,sigara ve alkol tüketimi,yetersiz su tüketimi ile birlikte cildin nemden mahrum bırakılması,şekerli yiyeceklerin, aşırı yağlı besinlerin fazla tüketilmesi gibi faktörler cilt dengemizle oynar ve ince çizgilerin oluşumuna sebebiyet verir.

KAZ AYAKLARININ GİDERİLMESİ VE ESTETİK UYGULAMALARI

Kişisel önlemlerin ve kozmetik ürünlerin yetersiz geldiği noktada artık kaz ayakları için estetik müdahalelerin zamanı gelir ve alanında uzman hekimler tarafından kişi için en uygun tedavi yöntemleri belirlenerek sorun kalıcı olarak çözülür. Kaz ayakları tedavisinde farklı yöntemler mevcuttur.

Bu yöntemler;Botulunium toksin uygulaması,h yluronik Asit Dolgu,mezoterapidir.

Kaz Ayakları Estetiği İçin En Uygun Zaman

Yaşlanma belirtilerini genel olarak 30lu yaşların başlarında göstermeye başlarız. Bu yaşlarda, cilt artık yeni hücre oluşumunu azaltır, bununla birlikte elastik özelliğini kaybetmeye ve sarkmaya, kırışmaya başlar. Bu aşamada yapılan estetik işlemler geç kalınmadan kusursuz sonuçlar verir.