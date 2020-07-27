Kazı Kazan'dan 200 bin TL kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde satışına başlanan Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

KKTC Piyangolar Birimi tarafından satışı gerçekleştirilen Kazı Kazan şans oyunları kazandırmaya devam ediyor. 2 TL, 3 TL ve 5 TL’lik satış fiyatlarıyla 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren satışa çıkarılan Kazı Kazanlar halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

KAZI KAZAN'IN 200 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ GİRNE'YE

5 TL’ye satılan Kazı Kazan Tombala şans oyunu ilk büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Girne bölgesi sakinlerinden C. Ö. (E-55) isimli vatandaşımıza çıkan 200 bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

600 BİN TL’LİK ÇEKİLİŞ 8 AĞUSTOS’DA

Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor. Saat 20.00’da canlı yayınla BRT 1 HD’de izleyebileceğiniz piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.