Kedi sahibi olmak sağlığımıza iyi geliyor

Bilimsel araştırmalar evcil hayvan sahiplenmenin, özellikle de kedi beslemenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Evcil hayvan beslemek yaşam tarzımızı değiştirmekle kalmıyor, daha sağlıklı olmamıza da yardım ediyor. Bilimsel araştırmalar çoğu zaman köpek - insan etkileşimine yoğunlaşırken birçok çalışma en çok sahiplenilen evcil hayvanlardan kedilerin de zihinsel ve fiziksel sağlığımız için ne derece yararlı olduğunu gösteriyor.

Bunun yanında, evcil hayvan gıda endüstrisi tarafından yürütülen araştırmalara göre, kedi sahipleri onların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin zaten farkında. Kedi sahibi kadınların yüzde 52'si ve erkeklerin ise yüzde 28'i, kedilerinin akıl sağlıkları için de yararlı olduğunu 'kesinlikle' düşünüyor.

Peki bilimsel araştırmalar, bu cevapları veren kedi sahiplerini destekliyor mu?

Kedi sevmek stresi azaltıyor

"The Stress-Proof Brain" kitabının yazarı ve lisanslı klinik psikolog Melanie Greenberg'e göre, kedi sevmek vücutta oksitosin hormonu salgılanmasına neden oluyor. Bağlanma hormonu ya da 'kucaklama kimyasalı' olarak bilinen oksitosin, insanlarda stresi azaltarak daha az endişeli hissetmeye yardımcı oluyor.

Kalp krizine karşı koruyucu

Vasküler ve Girişimsel Nöroloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, kedi sahiplerinin kalp krizi veya felç nedeniyle ölüm riskleri azalıyor. Kedi mırıltısı sesi sinirlerinizi yatıştırarak sakinleşmeyi sağlamakla kalmıyor kan basıncını da düşürüyor.

Araştırmada yirmi yıllık bir süreçte kedi sahibi olanlar ve olmayanlar karşılaştırılıyor. Kedilerin faydaları ile ilgili belki de en çarpıcı bilimsel bulgu, kalp krizinden dolayı ölümleri yüzde 33 oranında azaltıyor olması.

Bir başka araştırmada ise 6 bin kadar Avustralyalı insan sigara kullanımı, kilo, egzersiz gibi özellikleri dikkate alınarak incelendi. Kan basıncı ve kolesterol değerleri kontrol edilen bu kişiler içinde evcil hayvan besleyenlerin beslemeyenlere göre kan basıncı ve kanlarındaki kolesterol ile trigliserit düzeylerinin daha düşük olduğu saptandı.

Yalnızlık hissinden kurtulmayı sağlıyor

Greenberg, günümüzde insanların daha bireysel ve bağlantısız olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Araştırmalar yalnızlığın birçok hastalıkta rol oynayan büyük bir faktör olduğunu gösteriyor." Güncel bir araştırma ise Alzheimer hastalığının yalnızlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Kedilerin insanlara vaat ettiği bir diğer fayda ise yalnızlığı azaltarak arkadaş hissi sağlaması.

2013 yılında Veteriner Hekimler Birliği'nin yürüttüğü anketin sonuçları, yalnız insanların evcil hayvan sahiplenme oranını arttığını öne sürüyor.

Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği'nin eski başkanı Doktor Douglas Aspros yaptığı bir açıklamada, "Evcil hayvan sahiplenmenin sunduğu konfor ve tatmin duygusunu her geçen gün daha fazla yalnız insanın keşfettiğini görmek ilginç. Evcil hayvanlar yaşamımızda güçlü ve olumlu etkilere sahip ve sağlık için benzersiz duygusal, psikolojik ve fiziksel yararlar sunuyor." şeklinde konuşuyor.

Çocuklar için alerjiye karşı evcil hayvan etkisi

2002 yılında yürütülen bir araştırma, kedi sahipliğinin alerjilere karşı faydalı olabileceğini gösteren ilk çalışmalardan biriydi. Araştırmaya göre, birden fazla kedi bulunan evlerde yaşayan bir yaşının altındaki bebeklerin 6 ve 7 yaşlarına geldiğinde alerjiye yakalanma sıklığı, kedi sahibi olmayan ailelere göre yüzde 66 daha az. Test edilen alerjiler arasında kedi, evcil hayvan alerjileri, toz alerjisi, çimen alerjisi gibi yaygın görülen alerji çeşitleri yer alıyor.

Klinik ve Deneysel Alerjiler Dergisi'nde yayımlanan bir diğer araştırma da benzer şekilde, hayatının ilk yıllarında kedi ile birlikte yaşayan gençlerin ileride evcil hayvan alerjisine yakalanma ihtimali azalıyor.

Daha iyi uyumaya yardımcı

Uyku sağlığı uzmanları tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırma, kedilerin uyku problemlerini gidermeye yardımcı olduğunu öne sürüyor.

Evcil hayvan besleyen 74 kişiye uyku alışkanlıkları ve evcil hayvanlarının yatak odalarında bulunmasının kendilerini nasıl etkilediği soruldu.

Bu insanların yüzde 56'sı hayvanlarının yatak odasında bulunmasına izin verdiğini söyledi. Araştırmada yer alan insanların yüzde 20'si hayvanların uykularını böldüğünü ifade ederken yüzde 41'i evcil hayvanlarının kendilerini rahatsız etmediğini aksine uyurken yatak odasında oldukları takdirde uyku kalitelerinin artırdığını belirtti.