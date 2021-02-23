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KED:Yanlıştan bir an önce dönülmeli

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Kıbrıs Edebiyat Derneği bir açıklama yayınlayarak hükümete tepki gösterdi
KED:Yanlıştan bir an önce dönülmeli

Kıbrıs Edebiyat Derneği bir açıklama yayınlayarak hükümete tepki gösterdi:

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin almış olduğu skandal kararlara bir yenisi de kültür ve sanat alanında eklendi.

            Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Derneklere Yardım Tüzüğü’ne 2004 yılından beridir tamamen demokratik bir seçimle atanan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyelerinin katılımının iptal edilmesi, Kurul’un demokratik yapısını da ortadan kaldıracaktır.

            Kültür Dairesi, kuruluş, görev ve çalışma esaslarında yapılan bu tüzük değişikliği ile, alanlarında uzman beş sanatçılardan oluşturulan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyelerinin katılımının iptal edilmesi, Derneklere Yardım Tüzüğü’nün işleyişinde tarafsızlık ve eşitsizlik yaratmasının yanında, sanata ve sanatçıya verilecek olan desteklerin dengesinin bozulacağı anlamını da taşımaktadır.

            Hiçbir gerekçe gösterilmeden yapılan bu değişiklik ile Kültür Dairesi bütçesi için ayrılan maddi olanaklar, Kültür Dairesi müdürünün rızasına bırakılmış, birçok endişeyi de beraberinde getirmiştir. Bu değişiklik ile demokratik teamüllere dayalı seçilmiş kişilerin bulunmayacağı bir kurulun alacağı kararlara güven duymadığımızı belirtirken, alınan her bir karar, “partizanca” ve “siyasi çıkarlara dayalı” olarak alınan kararlar olarak şaibeye açık olacağını da belirtmek isteriz.

            Kıbrıs Edebiyat Derneği olarak Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı bu büyük yanlıştan bir an önce dönülmesi konusunda uyarıyoruz.

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