Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası Yapıldı.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleşirilen 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına 9 kulübün 88 sporcusu katıldı. Başbakan Ersan Saner, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topcu, Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, yönetimi, merhum Hüseyin Methan Çakırlı’nın eşi Nermin Çakırlı ve ailesi şampiyonayı izledi.

Şampiyon Takımlar Belirlendi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında semi Kempo, ful Kempo, gramppling Kempo, selfdefence Kempo, Kepo kata olmak üzere 5 kategoride yapılan yarışmalarda 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yaptığı şampiyona sabah tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Başbakan Ersan Saner, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topcu, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, merhum Hüseyin Methan Çakırlı’nın eşi Nermin Çakırlı yaptığı konuşmaların aradından, başkan Mehmet İngeç tarafından plaket taktim edildi. Şampiyona 5 kategoride müsabakalar yapılarak dereceye giren sporcular ve takım şampiyonları belirlendi. Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında takım sıralamasında Aziz Spor Derneği 87 puanla birinci, 66 puanla Cyprus Lions Spor Derneği ikinci, 40 puanla İngenç Akademi Spor Derneği üçüncü oldu.

Ödül Töreni

1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında dereceye giren sporculara, takımlara madalya ve kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri, düzenlenen ödül töreninde Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, Asbaşkan Bünyamin Merhametsiz, Genel Sekreter Engin Emre, Mehmet İlkerli, Şerif Dolu, İskele Belediye Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Hakem Komite başkanı Vedat Yayar, Teknik Komite başkanı Mehmet Erdem, Erdem Akademi Spor Derneği başkanı Arif Albayrak, BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan, Çakırlı ailesi adına eşi Nermin Çakırlı, Mertcan Çakırlı, Salih Çakırlı, Mehmet Çakırlı, Kemal Kurukafa tarafından verildi.

Süpriz Kutlama

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasın sonunda başkan Mehmet İngeç’e, hakem komitesi ve teknik komite tarafından doğum günü pastası süprizi yapılarak doğum günü kutlandı.

Takım Sıralaması

Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında takımsal sırlama şöyle oluştu.

1.Aziz Spor Derneği 87 Puan

2.Cyprus Bull And Lions Spor Derneği 66 Puan

3. İngenç Akademi Spor Derneği 40 Puan

4. Erdem Akademi Spor Derneği 39 Puan

5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 36 Puan

6. Güzelyurt Bulut Spor Derneği 30 Puan

7. Hilal Akademi Spor Derneği 24 Puan

8. S box Atletic Spor Derneği 12 puan

9. Sezar Spor ve Aktiveler Derneği 10 Puan