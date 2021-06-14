  • BIST 1.458
  • Altın 503,852
  • Dolar 8,3979
  • Euro 10,1811
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası Yapıldı

» »
Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası Yapıldı.
Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası Yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleşirilen 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına 9 kulübün 88 sporcusu katıldı. Başbakan Ersan Saner, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topcu, Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, yönetimi, merhum Hüseyin Methan Çakırlı’nın eşi Nermin Çakırlı ve ailesi şampiyonayı izledi.   

Şampiyon Takımlar Belirlendi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında semi Kempo, ful Kempo, gramppling Kempo, selfdefence Kempo, Kepo kata olmak üzere 5 kategoride yapılan yarışmalarda 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yaptığı şampiyona sabah tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Başbakan Ersan Saner, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topcu, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, merhum Hüseyin Methan Çakırlı’nın eşi Nermin Çakırlı yaptığı konuşmaların aradından, başkan Mehmet İngeç tarafından plaket taktim edildi. Şampiyona 5 kategoride müsabakalar yapılarak dereceye giren sporcular ve takım şampiyonları belirlendi. Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında takım sıralamasında Aziz Spor Derneği 87 puanla birinci, 66 puanla Cyprus Lions Spor Derneği ikinci, 40 puanla İngenç Akademi Spor Derneği üçüncü oldu.

kempo-odul-(12).jpg

Ödül Töreni

1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında dereceye giren sporculara, takımlara madalya ve kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri, düzenlenen ödül töreninde Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, Asbaşkan Bünyamin Merhametsiz, Genel Sekreter Engin Emre, Mehmet İlkerli, Şerif Dolu, İskele Belediye Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Hakem Komite başkanı Vedat Yayar, Teknik Komite başkanı Mehmet Erdem, Erdem Akademi Spor Derneği başkanı Arif Albayrak, BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan,   Çakırlı ailesi adına eşi Nermin Çakırlı, Mertcan Çakırlı, Salih Çakırlı, Mehmet Çakırlı, Kemal Kurukafa tarafından verildi.

Süpriz Kutlama

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasın sonunda başkan Mehmet İngeç’e, hakem komitesi ve teknik komite tarafından doğum günü pastası süprizi yapılarak doğum günü kutlandı.

Takım Sıralaması

Kempo 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında takımsal sırlama şöyle oluştu.

1.Aziz Spor Derneği                                87 Puan

2.Cyprus Bull And Lions Spor Derneği  66 Puan

3. İngenç Akademi Spor Derneği            40 Puan

4. Erdem Akademi Spor Derneği            39 Puan

5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği       36 Puan

6. Güzelyurt Bulut Spor Derneği             30 Puan

7. Hilal Akademi Spor Derneği               24 Puan

8. S box Atletic Spor Derneği                  12 puan

9. Sezar Spor ve Aktiveler Derneği         10 Puan 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin Milli boksörü Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı08 Haziran 2021 Salı 22:31
  • Kupa sahiplerini buluyor07 Haziran 2021 Pazartesi 20:12
  • Çocuklar Sırbistan’da bayrağımızı açacak07 Haziran 2021 Pazartesi 18:07
  • Atletizmde Hassan’dan yeni dünya rekoru07 Haziran 2021 Pazartesi 15:31
  • Ekonomi Bakanlığı tek kuruş vermedi, ceplerinden ödeyip KKTC'yi temsil ettiler, kupa aldılar07 Haziran 2021 Pazartesi 08:04
  • Nicosia Motors Tenis Ligi Devre Arası05 Haziran 2021 Cumartesi 09:33
  • KKTF 2021 Seçimli Genel Kurulu Gerçekleşiyor…05 Haziran 2021 Cumartesi 09:31
  • Tenis ligi 3. Hafta sonuçlandı…31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:59
  • Hakan Tazegül Birinciliklere El Koydu28 Mayıs 2021 Cuma 15:32
  • Futbol Tenisi Turnuvası Tamamlandı23 Mayıs 2021 Pazar 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti