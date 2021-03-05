KIB-TEK’te yolsuzluk araştırması,Başbakanlık Denetleme’de!

Haberimziden sonra Başbakan Ersan Saner KIb-TEK yolsuzluğu için Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu araştırma yapmak üzere görevlendirdi.

Haberimziden sonra Başbakan Ersan Saner KIb-TEK yolsuzluğu için Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu araştırma yapmak üzere görevlendirdi.

İNCELEME BAŞLIYOR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki vurgun iddialarıyla ilgili de konuşan Başbakan Saner, konuyla ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulu’na talimat verdiğini söyledi. Başbakan Ersan Saner bu sabah Kanal T'de katıldığı Serhat İncirli'nin programında Kb-TEK'deki yolsuzluk iddiaları ile ilgili cevap verdi. Saner, “İnceleme çalışmaları başlıyor. Bu konuda da ortaya ne çıkarsa, halkımızla şeffaf şekilde paylaşacağım” dedi

GÜRCAN ERDOĞAN GÖREVDEN ALINACAK MI?

Kıb-Tek’in UBP’li üyeleri tarafından hakkındaki Sayıştay raporları ve mahkeme kararları bulunan Genel Müdürü Gürcan Erdoğan UBP-HP hükümetinin düştüğü sırada yeniden Genel Müdür görevine getirildi. HP’li üyeler toplantıya katılmadı, kararı imzalamadı. Kıb-TEK’te yolsuzluk ve temiz ellerden bahseden Bakan Arıklı’nın hakkında bu kadar dosya olan Erdoğan’ı 3 aydır neden görevden almadığı ise merak konusu oldu

PAZARTESİ YENİ BELGELER AÇIKLIYORUZ!

Detay Gazetesi Kıb-Tek’de yaşananlarla ilgili yeni belgeleri açıklamaya devam edecek. Gazeteniz Detay tüm belgeleri ile KIB-TEK dosyasını yeniden belgeleri ile açmaya devam ediyor. Kıb-TEK'in içerisindeki mafya kim? İsim isim kim, ne zaman, hangi konuda yolsuzluk kim usulsüzlük yaptı? Arkasında kimler var? Halen görev yapmaya devam ediyorlar mı? Tümünü belgeleri ile açıklamaya devam edeceğiz. Halkın malı Kıb-TEK'te neler yapılmak isteniyor? Ucuz elektrik hayal mi? Kablo ile elektrik 5 yıldır neden gelmiyor? Yakın zamanda bu proje yürürlüğe girecek mi? Karadeniz Power nedir?