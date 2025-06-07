  • BIST 9486.56
  • Altın 4175.093
  • Dolar 39.1971
  • Euro 44.6439
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKARusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kentine şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını düzenledi

Kıbrıs Görüşmeleri Temmuz'da New York'ta: BM'den Son Durum Bilgilendirmesi

»
Kıbrıs sorununun ele alınacağı ikinci gayriresmi genişletilmiş görüşme Temmuz ayında New York’ta gerçekleşecek. Colin Stewart son kez BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek.
Kıbrıs Görüşmeleri Temmuz'da New York'ta: BM'den Son Durum Bilgilendirmesi

Kıbrıs sorunu konusunda Temmuz ayında New York’ta gerçekleştirilecek ikinci gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesinde, BM Güvenlik Konseyi’ne mevcut durum hakkında bilgi verileceği bildirildi.

Rum gazetesi Fileleftheros, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümü kutlamalarının ardından gerçekleştirilecek görüşmenin sonuç vermesi beklenmese de, BM’nin çabalarının hangi noktada olduğunu net biçimde ortaya koyacağını yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorununun gayriresmi görüşme öncesinde BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine geleceğini; BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın adadaki son durumu Konsey’e aktaracağını ve ardından emekli olacağını belirtti.

BİLGİLENDİRME VE GÖRÜŞMELER PARALEL SEYREDECEK

Haberde, her ne kadar iki sürecin doğrudan bağlantısı bulunmasa da, hem BM Konseyi’ne yapılacak bilgilendirmenin hem de gayriresmi görüşmenin aynı konuya odaklanacağı vurgulandı. Bilgilendirmenin adadaki mevcut durumu ve BM çabalarının seviyesini yansıtacağı; görüşmenin ise Mart ayında başlayan sürecin ilerleme potansiyelini değerlendireceği ifade edildi.

STEWART’IN YERİNE GEÇECEK İSİM İÇİN DANIŞMALAR BAŞLIYOR

Colin Stewart’ın yerine atanacak ismin belirlenmesi için BM Genel Sekreterliği’nin Rum yönetimine bilgi vereceği ve “ev sahibi ülke” sıfatıyla Güney Kıbrıs ile istişarede bulunmasının beklendiği kaydedildi. Kıbrıs Türk tarafı ve diğer taraflara da bilgi verileceği belirtildi.

HOLGUIN YUNAN BAKANLA GÖRÜŞTÜ

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile yaptığı görüşmede Mart ayında Cenevre’de düzenlenen görüşmede üzerinde anlaşma sağlanan bazı başlıklar ile ilerleme sağlanamayan konuları aktardığı bildirildi.

YUNANİSTAN’DAN “ÇÖZÜM ÇERÇEVESİNE BAĞLILIK” MESAJI

Habere göre Yerapetridis, Yunanistan’ın “uzlaşılmış çözüm çerçevesine” ve New York’taki görüşmede Kıbrıs sorununun özünün ele alınması gerektiğine dair bağlılığını yineledi.

HOLGUIN’DEN GENÇLİK KOMİTESİ MEMNUNİYETİ

Holguin’in, temmuz ayında yapılması planlanan görüşmenin takviminde bir değişiklik olmadığını ve Londra ile Brüksel’deki temaslarının ardından Ada’ya dönerek yeni bir ziyaret turu gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi. Holguin ayrıca, iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin kurulmasından ve gençlerin sürece dâhil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rum gazetesi Haravgi ise haberi “Yerapetridis: Temmuzdaki Çoklu Konferansta Özün Görüşülmesi Gerek… İki Toplumu Gençlik Teknik Komitesi Kurulmasından Memnuniyet” başlığıyla aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • "Tatar ile çok iyi bir görüşme yaptık"29 Mayıs 2025 Perşembe 12:36
  • Hristodulidis: ''Yargı bağımsızdır, kovuşturmalar durmayacak''27 Mayıs 2025 Salı 13:26
  • Holguin temasları Rum basınında: Mülkiyet sorunu müzakere gündemini tekeline aldı27 Mayıs 2025 Salı 11:57
  • Holguin: Tatar’ın mülkiyet konusundaki endişelerini dikkatlice dinledim26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:37
  • Prof. Ozan Örmeci: "Budapeşte Bildirisi, İki Devletlilik Tezinin Sonunu Simgeliyor"26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:11
  • Tatar-Holguin bugün görüşecek, "uzlaşıları kontrol edecekler"26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:19
  • "Türk mallarına tapu verilmedi ama haklar askıya alındı"22 Mayıs 2025 Perşembe 14:58
  • Holguin 26 Mayıs’ta liderlerle görüşecek19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:29
  • “Mülkiyet krizinde sorunların çözümü, siyasetin devreye girmesiyle mümkün olur”16 Mayıs 2025 Cuma 13:44
  • Tatar: Hristodulidis iki yüzlü bir siyaset izliyor08 Mayıs 2025 Perşembe 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti