Kıbrıs Görüşmeleri Temmuz'da New York'ta: BM'den Son Durum Bilgilendirmesi

Kıbrıs sorunu konusunda Temmuz ayında New York’ta gerçekleştirilecek ikinci gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesinde, BM Güvenlik Konseyi’ne mevcut durum hakkında bilgi verileceği bildirildi.

Rum gazetesi Fileleftheros, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümü kutlamalarının ardından gerçekleştirilecek görüşmenin sonuç vermesi beklenmese de, BM’nin çabalarının hangi noktada olduğunu net biçimde ortaya koyacağını yazdı.

Gazete, Kıbrıs sorununun gayriresmi görüşme öncesinde BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine geleceğini; BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın adadaki son durumu Konsey’e aktaracağını ve ardından emekli olacağını belirtti.

BİLGİLENDİRME VE GÖRÜŞMELER PARALEL SEYREDECEK

Haberde, her ne kadar iki sürecin doğrudan bağlantısı bulunmasa da, hem BM Konseyi’ne yapılacak bilgilendirmenin hem de gayriresmi görüşmenin aynı konuya odaklanacağı vurgulandı. Bilgilendirmenin adadaki mevcut durumu ve BM çabalarının seviyesini yansıtacağı; görüşmenin ise Mart ayında başlayan sürecin ilerleme potansiyelini değerlendireceği ifade edildi.

STEWART’IN YERİNE GEÇECEK İSİM İÇİN DANIŞMALAR BAŞLIYOR

Colin Stewart’ın yerine atanacak ismin belirlenmesi için BM Genel Sekreterliği’nin Rum yönetimine bilgi vereceği ve “ev sahibi ülke” sıfatıyla Güney Kıbrıs ile istişarede bulunmasının beklendiği kaydedildi. Kıbrıs Türk tarafı ve diğer taraflara da bilgi verileceği belirtildi.

HOLGUIN YUNAN BAKANLA GÖRÜŞTÜ

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile yaptığı görüşmede Mart ayında Cenevre’de düzenlenen görüşmede üzerinde anlaşma sağlanan bazı başlıklar ile ilerleme sağlanamayan konuları aktardığı bildirildi.

YUNANİSTAN’DAN “ÇÖZÜM ÇERÇEVESİNE BAĞLILIK” MESAJI

Habere göre Yerapetridis, Yunanistan’ın “uzlaşılmış çözüm çerçevesine” ve New York’taki görüşmede Kıbrıs sorununun özünün ele alınması gerektiğine dair bağlılığını yineledi.

HOLGUIN’DEN GENÇLİK KOMİTESİ MEMNUNİYETİ

Holguin’in, temmuz ayında yapılması planlanan görüşmenin takviminde bir değişiklik olmadığını ve Londra ile Brüksel’deki temaslarının ardından Ada’ya dönerek yeni bir ziyaret turu gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi. Holguin ayrıca, iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin kurulmasından ve gençlerin sürece dâhil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rum gazetesi Haravgi ise haberi “Yerapetridis: Temmuzdaki Çoklu Konferansta Özün Görüşülmesi Gerek… İki Toplumu Gençlik Teknik Komitesi Kurulmasından Memnuniyet” başlığıyla aktardı.