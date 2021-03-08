  • BIST 1.527
  • Altın 417,244
  • Dolar 7,6748
  • Euro 9,1077
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “KKTC Tanınmadan Masada Yer Almamalıyız”

» »
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, “KKTC tanınmadan masada yer almamalıyız” dedi.
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “KKTC Tanınmadan Masada Yer Almamalıyız”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, “KKTC tanınmadan masada yer almamalıyız” dedi.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora yazılı açıklamasında, 27 Nisan’da Cenevre’de yapılacak toplantıda  tez olarak “iki devletli çözüm” savunulacağına göre, toplantıya başlamadan önce “1968’den beri iki eşit taraf arasında başlayıp günümüze kadar devam eden görüşmelerde iki eşit tarafın” açılımının yapılmasının istenmesi gerektiğini kaydetti.

AB’nin 5+1 toplantısına katılma isteğinin Cumhurbaşkanı tarafından tepki ile karşılandığını ifade eden Bora, şunları kaydetti:

“Bu münasebetle BM tarafından iki eşit taraf deyimi kullanıldığına göre kastedilenin ne olduğunu BM açıklasın ve biz de ona göre tavrımızı ortaya koyalım.

1963’de Rum saldırılarının başlayıp Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terör ile gasp ettiği tarihten günümüze kadar geçen sürede maruz kaldığımız insanlık dışı uygulamalar karşısında BM ve AB’nin Rumlardan yana tavırlarından dolayı cesaret alan Rumların adeta Ada’daki varlığımızı bile inkar edecek kadar ileri gittikleri ve Enosis için karşılarında engel olarak gördükleri garantörlükten kurtulmak için sıfır asker sıfır garanti tezini ısrarla öne çıkarmaktadırlar. Geçenlerde ana vatanımız yetkililerinin haklı olarak yapılan açıklamalarda  Kıbrıs meselesinin şu anki duruma gelmesinin sebebinin Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı olmadığı ifade edildi. Türkiye garantör olarak Kıbrıs meselesinde taraftır ve diğer garantör ülkeler gibi değil sorumluluğunun bilinci ile hareket etmektedir.

Onun için Annan Planı acısını yaşayan bizler Crans Montana’da yaşanan son tehlikeli örneklerle bir kez daha yaşamamak ve haklı olduğumuz ve gerçekçi bir çözüm olduğuna inandığımız iki devletli yapının yani 38 yıldan beri var olan KKTC’nin tanınmadan masada yer almamalıyız. Bu kadar yıldan sonra ve mağdur olan ve haklı olan taraf olmamıza rağmen bu son adımı atmakta hiç bir tereddüdümüz olmamalıdır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Hukuk Komitesi 2 Yasa Tasarısını Görüştü08 Mart 2021 Pazartesi 15:23
  • Kadın Milletvekilleri Kürsüde Kadın Sorunlarına Dikkat Çekti08 Mart 2021 Pazartesi 14:34
  • Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Seçildi08 Mart 2021 Pazartesi 14:13
  • Memur-Sen Başbakan Saner İle Görüştü08 Mart 2021 Pazartesi 14:12
  • Sayıştay Komitesi Başkanı Şahiner Oldu08 Mart 2021 Pazartesi 14:11
  • Şubat Ayında Enflasyon Eksi Çıktı08 Mart 2021 Pazartesi 14:09
  • Canaltay:“Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”08 Mart 2021 Pazartesi 14:04
  • Kasaplık hayvan satışı yapılacak08 Mart 2021 Pazartesi 14:03
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı… Kadın Milletvekilleri Kürsüde08 Mart 2021 Pazartesi 12:55
  • Oğuz, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayınladı08 Mart 2021 Pazartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti