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“Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk” İsimli Kitap, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Takdim Edildi.

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“Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk” isimli kitap, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.
“Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk” İsimli Kitap, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Takdim Edildi.

Ekonomist Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı’nın editörlüğünü yaptığı ve Doç. Dr. Veclal Gündüz, Yrd. Doç. Dr. Şükrü Umarbeyli, Dr. Güzhan Gülay, Uğur Avcılar, Kenan Şahin, Canan Sezenler, Ümit Çevik, Kemal Kanısoy, Soley Akçaba ve İlknur Yeniçeri’nin kaleme aldığı “Kıbrıs Türk Finans Hayatına Bir Yolculuk” isimli kitap, Doç. Dr. Veclal Gündüz tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.  

Kitabın yazarlarından Kemal Kanıkoy’un 2018 yılında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği mülakat sonrası Kıbrıs Türk ticaret sektörünün kullandığı finansman kaynaklarının ele alındığı tablo bilgilerine de yer verilen kitapta, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethinden günümüze kadar Kıbrıslı Türklerin verdiği varoluş mücadelesinde kendine ait kurumlarıyla mali müesseseler, merkez bankacılığı, Kuzey ve Güney Kıbrıs bankacılık sistemlerinin karşılaştırılması, kooperatifçilik ve banka krizleri gibi konular değerlendirildi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, finans uzmanı ve bir ekonomist olarak kitabı memnuniyetle okuyacağını dile getirerek Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelede devlet statüsüne gelişinde KKTC Merkez Bankası’nın, finans kuruluşlarının, halkın birikimlerini muhafaza eden kurumların denetlenmesinin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu belirterek içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ekonomimizin eski boyutlarına gelebilmesi için üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, değerli bir çalışma yapıldığını ve bu çalışmada başta Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı olmak üzere emeği geçen herkesi kutladı.

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