"Kıbrıs Türk Halkbiliminde 55 Yıllık Yürüyüş, MAHMUT İSLÂMOĞLU"

Gazeteci, Yazar, tv program yapımcısı Eralp Adanır'ın 25. yayını, Kıbrıs Türk Halbiliminin duayenlerinden Mahmut İslâmoğlu'na bir saygı duruşu niteliğinde.
Adanır, BRT-Tv'de yapım ve sunuculuklarını üstlendiği "Kum Saati" ile "Söz ve Yazı" programlarında, İslâmoğlu ile gerçekleştirdi onlarca söyleşilerden bazılarına bu kitabında yer verdi. Kitapta yer alan söyleşi başlıkları: "Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı'nda Türkler İçin Yakılan Ağıtlar", "Eskiden Bayramlarımız", Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları", “Kıbrıs Türk ve Rum Halk Edebiyatlarından Örnekler-Bildiriler/Geleneksel Kıbrıs Türk ve Rum Düğünleri", "Geleneksel Kıbrıs Türk Mutfağı", “Mahmut İslâmoğlu'ndan Maniler".
Kitap 144 sayfa olup Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından yayımlandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.