"Kıbrıs Türk Halkbiliminde 55 Yıllık Yürüyüş, MAHMUT İSLÂMOĞLU"

Gazeteci, Yazar, tv program yapımcısı Eralp Adanır'ın 25. yayını, Kıbrıs Türk Halbiliminin duayenlerinden Mahmut İslâmoğlu'na bir saygı duruşu niteliğinde.

Adanır, BRT-Tv'de yapım ve sunuculuklarını üstlendiği "Kum Saati" ile "Söz ve Yazı" programlarında, İslâmoğlu ile gerçekleştirdi onlarca söyleşilerden bazılarına bu kitabında yer verdi. Kitapta yer alan söyleşi başlıkları: "Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı'nda Türkler İçin Yakılan Ağıtlar", "Eskiden Bayramlarımız", Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk ve Rum Masalları", “Kıbrıs Türk ve Rum Halk Edebiyatlarından Örnekler-Bildiriler/Geleneksel Kıbrıs Türk ve Rum Düğünleri", "Geleneksel Kıbrıs Türk Mutfağı", “Mahmut İslâmoğlu'ndan Maniler".

Kitap 144 sayfa olup Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından yayımlandı.