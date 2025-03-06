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Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği’nden Ramazan süresince yüzde 10 indirim

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Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Ramazan Ayı süresince dana kıyma, dana kuşbaşı ve bazı dana ürünlerinde yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.
Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği’nden Ramazan süresince yüzde 10 indirim

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği, Ramazan Ayı süresince dana kıyma, dana kuşbaşı ve bazı dana ürünlerinde yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.

Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya yazılı açıklamasında, "Her geçen gün kasabın yolunu unutan insan sayısı artıyor.” dedi ve et tüketimine yardımcı olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Girdi fiyatlarının gün geçtikçe arttığını, üretim maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansıdığını  belirten Şenkaya, bunun sebebinin, ekonomiyi krize sokan, enflasyon ve pahalılık olduğunu söyledi.

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