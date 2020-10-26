Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kutladı

Arıkan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını kaydederek, Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve milletin azmiyle yürütülen milli mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının dünya tarihinin önemli başarılarından olduğunu belirtti.

Arıkan, son günlerde yaşananların birliğe, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydederek, Cumhuriyet’in 97’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitleri ve gazileri saygıyla andıklarını ifade etti.