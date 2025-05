“Kıbrıs Türk toplumunun kimliği ve iradesi hem kuzeyden hem güneyden tehdit altında”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından Kıbrıs sorunu ve iki toplum arasında devam eden görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

5 Mayıs 2025 tarihinde iki toplum lideri arasında gerçekleşen görüşmenin sonrasında ilk kez bir araya gelen Harmancı ve Tatar, ekiplerinin de katılımıyla yeni geçiş kapıları ve iki toplum tarafından ortak çalıştırılan Haspolat Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış suyun değerlendirilmesi projesi başta olmak üzere müzakere masasına gelen konular üzerine bilgi ve görüş alışverişinde bulundular.

Liderlerin görüşmesi sonrasında Hristodulidis’in basına yansıyan yorumlarının aksine Cumhurbaşkanı Tatar’ın arıtılmış suyun değerlendirilmesi projesiyle ilgili olumsuz bir duruş sergilememiş olmasını memnuniyetle teyit ettiğini ifade eden Harmancı, arıtılmış suyun Lefkoşa’nın güneyinde ve kuzeyinde tarımsal kullanıma kazandırılmasını hedefleyen projenin hem arıtma tesisinin mali sürdürülebilirliği hem de iklim değişikliğiyle ortak mücadele anlamında büyük önem taşıdığını belirtti. Harmancı, projenin adanın kuzeyinde kalan kısmının Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde fonlanmasının planlandığını, güneyde kalan kısmı için ise Kıbrıs Rum yetkilileri tarafından fon arayışının devam ettiğini belirtti.

LTB Başkanı Harmancı, Haspolat Arıtma Tesisi’nin iki toplumlu statüsünün korunması gerektiğini ve arıtılmış su projesinin bu iş birliğini daha da güçlendireceğini ve sürdürülebilir kılacağını söyledi. İki topluma da çok önemli bir kaynak kazandıracak olan bu projenin karşılıklı fayda ve güven sağlayan ortak bir proje olarak kendi içinde değerlendirilmesinin ve başka konularda müzakere aracı olarak kullanılmamasının önemini vurguladı.

Harmancı, 2018 yılında LTB ve Su İşleri Dairesi’nin de katkılarıyla hazırlanan fizibilite raporunda önerilen taslak projenin detaylarının istişare edilmesi ve somutlaştırılması için LTB ve ilgili tüm kamu kurumlarının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayesinde bir araya getirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını kaydetti.

Kıbrıs sorunu çözülene kadar olası her yeni geçiş kapısını açılmasını desteklediğini yineleyen Harmancı, Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısının öncelik olduğu konusunda Cumhurbaşkanı Tatar ile hem fikir olduklarını ifade etti. Harmancı, Lefkoşa dışında masaya getirilen önerilerde ilerleme sağlanamaması durumunda, konuyla ilgili müzakerelerin Rum tarafının yıllardır talep ettiği Surlariçi’nde yeni bir yaya geçişi ile Haspolat veya Kaymaklı bölgesinde yeni bir araçlı geçiş çerçevesine taşınması önerisini Cumhurbaşkanı Tatar ve ekibine yeniden iletti.

Toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede Kıbrıs Türk toplumunun kendi kimliği ve iradesiyle varoluşunun her geçen gün hem kuzeyden hem güneyden gelen baskı, tehdit ve hak ihlalleriyle daha da zorlaştığını belirten Harmancı, buradan çıkış yolunun masadan kaçmak veya kendi içimize kapanmaktan değil her yönden gelen baskı ve tehditlere karşı istikrarlı bir duruş ve her türlü hamasete karşı federal zeminde barış ve adaletin sesi olmaktan geçtiğini vurguladı.