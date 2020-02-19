  • BIST 119.034
  • Altın 313,697
  • Dolar 6,0798
  • Euro 6,5588
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Kıbrıs'ın arabası görücüye çıkıyor... GÜNSEL İki Modelini'de yarın tanıtıyor...

»
Kıbrıs'ın arabası görücüye çıkıyor... GÜNSEL İki Modelini'de yarın tanıtıyor...GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile ikinci modeli J9 yarın görkemli bir etkinlikle tanıtılacak...
Kıbrıs'ın arabası görücüye çıkıyor... GÜNSEL İki Modelini'de yarın tanıtıyor...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarın tarihi günlerden birini yaşayacak... Kendi öz kaynaklarından yola çıkarak tasarlanan ve üretim noktasına gelen GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile ikinci modeli J9 yarın görkemli bir etkinlikle  saat 19.00'da Elexus Otel’de tanıtılacak...

Seri Üretim 2021’de…

109 mühendisin 1,2 milyon saat emek vererek, birçoğu kendi mühendis kadroları tarafından geliştirilen 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan Model 1’in seri üretimine 2021 yılında başlanması hedefleniyor. Yeni nesil, zarif ve verimli mottosuyla yola çıkılan “GÜNSEL”in seri üretimi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan ve inşası tamamlanan otomobil fabrikasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturulacak otomotiv sektörü ile ekonomiye büyük değer katacak olan projede, 2020 yılı içerisinde 200 araç üretilecek. 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

90184_0ff27a7e2eb3e8df8084.jpg

“GÜNSEL, ikinci modeli “J9”u da tanıtacak

20 Şubat’ta Elexus Otel’de tanıtımı yapılacak olan “GÜNSEL B9” ile “GÜNSEL”in yeni SUV modeli“J9”un da tanıtılacağı bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre, “GÜNSEL”üreteceği ikinci modeli “J9” ile Avrupa'da son derece popüler olan mid-size SUV segmentine giriş yapacak. Dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkacak olan “J9”, yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemlerine sahip olacak.Yüksek güce ve daha fazla performans odaklı özelliklere sahip olacak olan “J9” elektrikli otomobil serileri kapsamında marka olarak kullanıcılarına seçim yapma özgürlüğü sunan yeni bir konsept olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den Huawei’ye iki yeni suçlama14 Şubat 2020 Cuma 09:52
  • Rusya'dan Facebook ve Twitter'a 4'er milyon ruble para cezası13 Şubat 2020 Perşembe 17:47
  • Google'ın klavyesine Emoji Mutfağı eklendi13 Şubat 2020 Perşembe 17:43
  • WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı13 Şubat 2020 Perşembe 14:09
  • Facebook İçerik Doğrulamak İçin Reuters’la Anlaştı13 Şubat 2020 Perşembe 14:03
  • Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldızın çevresinde dönen 'yavru öte gezegen' keşfedildi13 Şubat 2020 Perşembe 13:16
  • Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı12 Şubat 2020 Çarşamba 13:14
  • Samsung, Galaxy Serisinde Yeni Amiral Gemilerini Tanıttı12 Şubat 2020 Çarşamba 10:47
  • GÜNSEL İkinci Modelini de tanıtıyor...11 Şubat 2020 Salı 15:36
  • Elon Musk, Twitter'daki 31 milyon takipçisine 'Facebook'u silin, devri bitti' dedi11 Şubat 2020 Salı 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti