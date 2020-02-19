Kıbrıs'ın arabası görücüye çıkıyor... GÜNSEL İki Modelini'de yarın tanıtıyor...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarın tarihi günlerden birini yaşayacak... Kendi öz kaynaklarından yola çıkarak tasarlanan ve üretim noktasına gelen GÜNSEL'in ilk modeli B9 ile ikinci modeli J9 yarın görkemli bir etkinlikle saat 19.00'da Elexus Otel’de tanıtılacak...

Seri Üretim 2021’de…

109 mühendisin 1,2 milyon saat emek vererek, birçoğu kendi mühendis kadroları tarafından geliştirilen 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan Model 1’in seri üretimine 2021 yılında başlanması hedefleniyor. Yeni nesil, zarif ve verimli mottosuyla yola çıkılan “GÜNSEL”in seri üretimi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan ve inşası tamamlanan otomobil fabrikasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturulacak otomotiv sektörü ile ekonomiye büyük değer katacak olan projede, 2020 yılı içerisinde 200 araç üretilecek. 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

“GÜNSEL, ikinci modeli “J9”u da tanıtacak

20 Şubat’ta Elexus Otel’de tanıtımı yapılacak olan “GÜNSEL B9” ile “GÜNSEL”in yeni SUV modeli“J9”un da tanıtılacağı bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre, “GÜNSEL”üreteceği ikinci modeli “J9” ile Avrupa'da son derece popüler olan mid-size SUV segmentine giriş yapacak. Dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkacak olan “J9”, yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemlerine sahip olacak.Yüksek güce ve daha fazla performans odaklı özelliklere sahip olacak olan “J9” elektrikli otomobil serileri kapsamında marka olarak kullanıcılarına seçim yapma özgürlüğü sunan yeni bir konsept olacak.