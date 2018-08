Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında yarın akşam Salamis Antik Tiyatro’da Kıbrıslı müzisyenler, Barış Manço’yu Anma Gecesi’nde bir araya geliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kıbrıslı müzisyenler, yarın akşam saat 21.00’de başlayacak gecede Barış Manço’nun şarkılarını seslendirecek.

Kıbrıslı sanatçılar Muhittin Yangın, Fırat Özakıncı, Örge Volkan, Halil Akansel, Ayşen Barışsal Çelebi, Kuzey Tarık, Halil Şahkın, Hasan Cemgünal, Cemal Arslangazi, Kemal Ruso, Belgin Ceylangüden, Fahri Kilis, Zeki Karahanoğlu, Enver Ermetal, Ahmet Metinkal, İpek Amber, Hüseyin Yücelten, Serdar Kavaz, Kurultay Akbay, Ayşe Güler Akın’ın sahneye çıkacağı gecede her sanatçı Barış Manço’nun bir şarkısını seslendirecek.

Bu arada festival kapsamında, 31 Ağustos Cuma akşamı Othello Kalesi’nde Türkiye’nin ünlü sanatçıları Ahmet Aslan – Erdal Erzincan’nın konseri, 4 Eylül Salı akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve TC Devlet Çoksesli Korosu’ndan Carmina Burana, 5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor” standup gösterisi, 7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği "BİR KIBRIS DESTANI" adlı gala defilesi, 11 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Okan Ersan’ın “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project) konseri ve 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri var.

Bilet fiyatları şöyle:

“Teoman 30 TL, Ahmet Aslan– Erdal Erzincan konseri 20 TL, Carmina Burana 20 TL, Gül Sunal Stand Up 20 TL, Okan Ersan & Noise Adventure 20 TL, Barış Manço’yu Anma Gecesi 10 TL olarak belirlenirken, "Bir Kıbrıs Destanı" adlı gala defilesi ücretsiz izlenebilecek. Biletlerin satışı etkinlik girişlerinde olacak ve tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak.