Kıbrıs'ta Toplumlararası Onur Yürüyüşü ile Birleştik Etkinliği

Kıbrıs'taki ilk toplumlararası Onur Yürüyüşü etkinliği olan "United By Pride " dün ikinci kez coşku ile düzenlenlendi. Adanın iki yarısından başlayan paralel yürüyüşler ara bölgede birleşerek tarihi anlara imza attı. Gece boyunca çeşitli konuşmalar ve eğlenceler eşliğinde hem LGBTİ+ hakları ile ilgili farkındalık yaratıldı hem de adanın yeniden birleşmesi için mesajlar verildi.

Kıbrıs'taki ilk toplumlar arası Onur Yürüyüşü olan ‘United by Pride’, tamamen kendi kaynakları ile fonlanıp organize edilmektedir. Ayrıca, etkinliğe katılan tüm sanatçılar, DJ'ler ve işbirlikçiler lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+) topluluğunun bir parçasıdır.

17 Haziran 2023 Cumartesi günü Lefkoşa'nın iki merkezi noktası olan Eleftheria Meydanı ve Kuğulu Park'tan başlayan iki paralel yürüyüş, Birleşmiş Milletler Ara Bölgesin’de bulunan Ledra Palas Hotel önünde buluşarak, kapsayıcılık , adalet, barış ve birlik mesajıiçeren bir etkinlik olarak tarihe adını yazdırdı.

Etkinlik organizatörleri Queer Collective Cy ve Kuir Kıbrıs Derneği öncülüğünde ve Kıbrıs Üniversitesi LGBTQIA+ & Müttefik Öğrenciler Kulübü, LGBT Pilipinas, Kıbrıs Afrikalı LGBTIQ+ Topluluğu, Kıbrıslı LGBTQ+ Diasporası, Kıbrıs Avrupa Üniversitesi LGBTQI+ Topluluğu ayrıca sahnede açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'taki ve dünyanın dört bir yanındaki LGBTİ+'lara sınırların ötesinde güçlü bir dayanışma mesajı gönderen örgütler şu sözleri söyledi:

‘’Farklı örgütlerden oluşan birleşik bir cephe olarak bizler; varlığı, görünürlüğü ve kesişimselliği vurgulayarak Onur Yürüyüşlerini yeniden tanımlıyoruz. Onur Yürüyüşleri politiktir! Bu alandaki varlığımız politik bir eylem ve mesajdır! Mücadelelerimiz birbiriyle bağlantılıdır ve yasal değişikliklerin ötesine geçerek ırk, etnik köken, sosyal statü, din ve kimliklerimizi şekillendiren tüm özellikleri de kapsamaktadır.

Bölücü ve aşırılık yanlısı söylemlerin yükselişi, sahip olduğumuz özgürlük ve hakları tehdit etmekte ve karşı karşıya olduğumuz ataerkillik, kapitalizm, ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik, cis-hetero normatiflik, sağlamcılık, yolsuzluk ve tüm varlıkların sömürülmesi gibi gerçek sorunlarımızdan dikkatleri dağıtmaya hizmet etmektedir. Bizi susturmaya ve marjinalleştirmeye çalışıyorlar ama biz dimdik ve kararlı duruyoruz.‘’

Birlikte, kimliği ne olursa olsun herkesin saygı gördüğü ve kutlandığı bir toplum oluşturacağı sözünü veren örgütler ‘Biz buradayız, queeriz ve bu duvarları yıkacağız!’ diyerek etkinliği sonlandırdı.

Kuir Kıbrıs Derneği