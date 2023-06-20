Kilitkaya’da traktör yangını  

Kilitkaya’da dün saat 12.30 sıralarında Ali Zabitlere ait ikametgahın önünde, park halinde bulunan traktörün muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu, bahse konu traktörün kabin iç kısmındaki plastik aksamları, ön camı, muhtelif hava, su ve yağ hortumları, fren pompası ve elektrik kabloları yandı.
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