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Kilo aldığını düşünen kadının rahminden 7 kilogramlık tümör çıktı

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Manisa Şehir Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle gelen 57 yaşındaki kadının rahmindeki 7 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.
Kilo aldığını düşünen kadının rahminden 7 kilogramlık tümör çıktı

Manisa'da, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 57 yaşındaki kadının rahminden 7 kilogramlık tümör ameliyatla çıkarıldı.

Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Şen, karın ağrısı şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesine gitti. Hastanedeki tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Özşahin, 2,5 saat süren operasyonun ardından kadının rahmindeki 7 kilogramlık tümörü aldı.

Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bedriye Şen'i muayene ettiklerinde nadir görülen bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.

Ultrasonda rahimden başlayıp göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 15 santimetre çapında kitle fark ettiklerini aktaran Özşahin, şunları kaydetti:

"Hastamıza bundan birkaç yıl önce rahminde küçük bir kitle olduğu söylenmiş ancak kendisi kontrollere gitmek istememiş, bu durumu önemsememiş. Düzenli kontrollerine gitseydi belki önceden fark edilip daha küçük bir ameliyatla tedavisi yapılacaktı. Vücuttaki kitle zamanla büyüyerek bağırsak, idrar torbası ve bazı organları birbirine yapıştırmış. Kitleyi görünce çok şaşırdık. Bu kadar büyüğünü çok sık görmüyoruz."

Bedriye Şen de hızla kilo aldığını sanarken kitlenin büyümüş olma ihtimalini göz ardı ettiğini dile getirdi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Şen, "Daha önce gittiğim Alaşehir Devlet Hastanesinde 'kitle var' demişlerdi. Ben kilo alıyorum sanıyordum meğer kitle büyüyormuş. Çevremdeki arkadaşlarım 'Çok kilo aldın, rejim yap' diyorlardı." diye konuştu.

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