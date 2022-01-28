Kimse bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordu!

Kişisel hijyenin ve girilen tüm tuvaletlerin olmazsa olmazı olarak düşünülen, hatta kalmadığı zaman sinirlenmemize neden olan tuvalet kağıdı hakkındaki gerçekler karşısında çok şaşıracaksınız. Tuvalet kağıdı ev, iş yeri, okul, alışveriş merkezleri, kafeler kısaca her yerde bulunan ve en sık tüketilen malzemelerinden biridir. Ancak, çoğu Asya ülkesinin banyolarında yer almıyor bile! Çünkü, bunun bir nedeni var!

Tuvalet kağıdı, girilen tuvalette olmadığı zaman veya kalmadığı zaman gerilim yaşanan temel eşyalardan biridir. Koronavirüs salgınının başladığı dönemde kişisel hijyenin en önemli malzemesi olarak ön plana çıkan tuvalet kağıdı stoğu tükendiği için çoğu Avrupa ülkesinde kısa bir tuvalet kağıdı krizi bile yaşanmıştı. Ancak, tuvalet kağıdı düşündüğümüz kadar masum değilmiş!

TUVALET KAĞIDININ İÇERİĞİNDE NE VAR?

Tuvalet kağıdı bir hijyen ürünü olmasına rağmen, çoğu firma 'ticari sırlar' hakkına sığınarak içeriğini paylaşmıyor. Ancak tuvalet kağıdında yumuşak ve sert olması için tehlikeli bir kimyasal olan 'formaldehit' kullanılıyor.

Formaldehit, özel bölgeleriniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine sebep olur.

KOKULU TUVALET KAĞITLARI DAHA DA TEHLİKELİ!

Kokulu tuvalet kağıtları güzel kokuyor, evet. Ancak çekici parfümler alerjilerinizi tetikleyebilir ya da yeni bir alerji edinmenize sebep olabilir.

Firmalar tuvalet kağıdını adeta bir çiçek bahçesi gibi kokutmak için birçok yapay koku kullanıyor. Bu yapay kokular hem özel bölgeniz pH dengesi ile oynar hem de enfeksiyon kapmanıza yol açma tehlikesini barındırır. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

TUVALET KULLANMAYI ANINDA BIRAKACAKSINIZ

Geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı kullanımı bilinçli bir seçim gibi görünebilir, ancak içlerinde endokrin bozucuları olan Bifenol A veya BPA barındırıyorlar. BPA, kimyasal olarak doğurganlık ve rahmin işlevi için önemli olan östrojen hormonuna benzerdir.

Östrojeni taklit ettiği için, BPA üreme problemlerine yol açabilir. Hatta, tıp uzmanlarının bir aile kurmak isteyen kadınlara önerdiği ilk şey BPA'dan kaçınmalarıdır.

Tuvalet kağıdını özel bölgelerinizi temizlemek için kullansanız da, aradığınız temizlik yöntemi bu olmayabilir.

EN ETKİLİ HİJYEN YÖNTEMİ

Tahrişe sebep olmasının yanı sıra tuvalet kağıdı ile silmek, pisliğe ait mikropları el ve tırnaklarınıza bulaşması demek oluyor. Taharet musluğu, temizlik için daha etkili bir yöntemken cildinizin de tahriş olmamasını sağlar.