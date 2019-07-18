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"Kırık kalp sendromu" kanser riskini arttırabilir

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Geçici kalp hastalığı "kırık kalp sendromu"nun kanser hastalığına yakalanma riskini artırdığı tespit edildi.
"Kırık kalp sendromu" kanser riskini arttırabilir

Newsmax sitesinin haberine göre, Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayınlanan çalışma, stres, abartılı sevinç ve üzüntü sonucu, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi kalp krizine benzer şikayetlerle ortaya çıkan kırık kalp sendromuna sahip her 6 kişiden 1'inin kanser hastası olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada ayrıca, her iki hastalığa sahip kişilerin büyük çoğunluğunu (yüzde 88) kadınların oluşturduğu görüldü.

Kanser vakalarının görülme sıklığının beklenenden çok daha yüksek olduğu belirtilen çalışmada, 44 yaş altı kadınlarda normalde kansere yakalanma oranı yüzde 0,4 iken, kırık kalp sendromlu kadınlarda bu oranın yüzde 8'e çıktığı bildirildi.

Çalışmada, 45-64 yaş grubundaki erkeklerde kansere yakalanma oranı yüzde 2 olmasına rağmen bu sendroma sahip erkeklerde oranın yüzde 22'ye kadar yükseldiği de aktarıldı.

Çalışmanın başyazarı Dr. Christian Templin, kırık kalp sendromuyla kötü huylu tümörler arasında güçlü etkileşim olduğunu belirterek, "Bu yüzden kırık kalp sendromuna sahip kişilere kanser taraması yaptırmalarını öneriyoruz." dedi.

Çalışmada 8 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile ABD'de yaşayan bin 604 kırık kalp sendromlu kişi incelendi.
 

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