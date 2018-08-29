Kırıkkale festivalle coşacak

“Değirmenlik Belediyesi, 3. Kırıkkale Gabbar Festivali” yarın akşam (29 Ağustos 2018 Çarşamba), saat 19:00’da, Kırıkkale’de gerçekleşiyor.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan festivalde ülkemizin sevilen müzik gruplarından Grup Empati’nin yanı sıra, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, KangoJumps Buse Demiralp ve ekibi, Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu, KangoJumps İpek Yemenicioğlu ve ekibi ile Grup De-Javu sahne alacak.

Çocuklara yönelik birçok oyun ve yüz boyama etkinliklerinin de yapılacağı festivalde kurulacak stantlarda yiyecek ve içecek satışları da gerçekleşecektir.