‘Kızamık ve çocuk felci vakaları yükselişte’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kızamık ve çocuk felci vakalarındaki artışla ilgili bir açıklama yayınlamış ve birçok ülkede vakaların arttığına dikkat çekmiştir. Önümüzdeki yıllarda ise vakaların daha da artmasıyla salgınlar beklenmektedir.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), kızamık ve çocuk felci vakalarının, aşılamanın düşük olduğu illerde yayılarak devam ettiği aktardı ve deprem bölgelerinde aşı hizmetlerinin aksamadan verilmesinin önemi vurgulayan (AHEF), dikkat edilmediği takdirde çadır ve konteyner kentlerde bu durumun tehlike yaratabileceğinin altını çizdi. AHEF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERDE BÜYÜK TEHLİKE!

“İki hastalık da aşı reddinin yüksek ve aşılanmanın düşük olduğu bölgelerde yayılmaya devam etmektedir. Özellikle kontrolsüz göçler aşılanma oranının düşmesine neden olarak bir dönem unutulan bu hastalıkların görülme sıklığını artırmaktadır. Ayrıca ülkemizde geçtiğimiz günlerde meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki, 11 ilimizi etkileyen afet sonrasında diğer illere göç eden vatandaşlarımız ile kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın aşı takipleri yapılarak aşı hizmetlerinin aksamadan verilmesi oldukça önemlidir.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre tüm bebek ve çocukların aşılanmaları aile hekimliği birimlerinde yapılmaktadır. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmayı önemsiyor ve bu doğrultuda tüm çocuklarımızın bu hastalıklara karşı aşı olmalarını öneriyoruz.”