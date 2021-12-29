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KKTC Bayrağı Antarktika'nın Zirvesinde

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KKTC Bayrağı Antarktika'nın Zirvesinde
KKTC Bayrağı Antarktika'nın Zirvesinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı dağcı Birkan Uzun, Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde, KKTC bayrağını dalgalandırdı.

ABD'de yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Dağcı Birkan Uzun, 16 Aralık'ta 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine çıkarak KKTC bayrağını dikti.

Zirveye tırmanan ilk Kıbrıs Türk

Bu ana ilişkin fotoğrafı Facebook hesabından bir mesajla paylaşan Uzun, buraya tırmanan ilk Kıbrıs Türk'ü olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Uzun, "Ülkemizin bayrağını zirvede dalgalandırabilmek ve insanlarımıza büyük veya küçük herhangi bir hedeflerini azim, kararlılık ve inançla başarabileceklerini gösterebilmek benim için bir ayrıcalıktır." dedi.

"KKTC bayrağımızı bu zirvede dalgalandırabildiğim için çok gururluyum"

Zirveden inmesinin ardından çektiği bir videoyu paylaşan Uzun, sözlerine şu şekilde devam etti:

"KKTC bayrağımızı bu zirvede dalgalandırabildiğim için çok gururluyum. Burada, bu bayrağı tanımayan herkese KKTC'yi ve Kıbrıslı Türklerin hikayelerini anlatıyorum. Arkadaşlar, biz yıllardır ambargolar altında yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Sizlere vermek istediğim mesaj; hedefiniz ne olursa olsun, aklınıza koyarsanız mutlaka başarabilirsiniz. Buna, ambargolar ve hiç kimse engel olamaz. Her şey kafada ve kalpte biter. Dünyanın neresine bakarsanız başarılı Kıbrıslı Türkleri görebilirsiniz. Dünya bunu bilmiyor olabilir ama bilecek. Başarılarımızla yavaş yavaş ülkemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Ben de bu tanıtıma katkıda bulunabildiğim için çok mutlu ve gururluyum."

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan tebrik

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Uzun'u tebrik etti. Tatar, "Birkan Uzun 7 kıta 7 zirve hedefinde 5. kıtanın 5. zirvesi Antartika'ya tırmanmayı başardı. Kıbrıslı bir Türk olarak gururumuz büyük. Birkan'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Başta babası Cengiz Uzun kardeşim olmak üzere tüm destek olanlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından mesaj paylaştı:

"Kıbrıslı Türk kardeşimiz Birkan Uzun'un Antartika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’na tırmanması bizler için büyük gurur kaynağı iken zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını açması, bende daha da tarifi imkansız duygulara neden oldu. Genç kardeşimizi candan kutluyor , 7 zirvelik tırmanma serisinin 6'ncı ve 7'nci zirvelerinde kendisine başarılar diliyorum. Kıbrıslı Türklerin inanarak ve çalışarak tırmanamayacakları zirve, aşamayacakları hiçbir engel olmadığını bize bir kez daha gösterdiği için Birkan kardeşime ayrıca teşekkür ederim."

KKTC'de çok sayıda kişi de sosyal medya hesabından Uzun'u tebrik etti.

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