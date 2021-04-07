KKTC Fenerbahçeliler Derneği Atatürk Büstünün açılışını gerçekleştirdi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği restoresini üstlendikleri Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık Müdürü Tevfik Direnç, Dernek Başkanı Toykan Özdamar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile okul idaresinin katılımıyla Atatürk Büstünün açılışını gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar Fenerbahçe Spor Kulübü, Atatürk İlke ve İnkîlaplarını kendine misyon edinmiş Cumhuriyet değerlerine koşulsuz ve çıkarsız destek veren bir camia, bizlerde bu kültürde yetişmiş insanlar olarak SSEML'nde Eğitim gören çocuklarımızada bu mesajı verebilmek adına böyle bir projenin içerisinde yer almaktan ötürü onur duyduklarını dile getirdi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’da açılışta bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde öncü olan KKTC Fenerbahçeliler Derneğine teşekkür ettiklerini dile getirerek bu davranışlarının örnek alınması gerektiğini belirtti.