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KKTCde Geçen Hafta 39 Trafik Kazası Meydana Geldi

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KKTCde Geçen Hafta 39 Trafik Kazası Meydana Geldi
KKTCde Geçen Hafta 39 Trafik Kazası Meydana Geldi

KKTC’de 25-31 Mayıs tarihleri arasında 39 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan 11’i yaralanmayla,28’i hasarla sonuçlandı. Kazalarda 20 kişi yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
 dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 12, dikkatsiz sürüş yapmak 11, kavşakta durmamak 7, yakın takip 6 ve diğer etkenler 3 yer aldı.
 
Kazalarda toplam hasar miktarı 407 bin 315 TL olurken, bölgelere göre dağılım şöyle: 

“Lefkoşa 9, Gazimağusa 6, Girne 16, Güzelyurt 1, İskele 7”

419 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEM

Söz konusu tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 2 bin 310 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 419 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

Suçların dağılımı aşağıdaki gibi: 
“Sürat (153), Tehlikeli Sürüş (9), Dikkatsiz Sürüş (1), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (13), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (11), Alkollü Araç Kullanmak (16), Seyir Halinde iken Cep Telofonuyla Konuşmak (95), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (22), Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (3), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (17), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (2) ve 64 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir”

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