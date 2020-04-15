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KKTC’nin Covid-19’la mücadelesine destek… Papeleks Teknoloji AŞ.’den büyük katkı

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KKTC’nin Covid-19’la mücadelesine destek… Papeleks Teknoloji AŞ.’den büyük katkı
KKTC’nin Covid-19’la mücadelesine destek… Papeleks Teknoloji AŞ.’den büyük katkı

Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden  “Papeleks Teknoloji AŞ.” KKTC’nin koronavirüse karşı yürütmekte olduğu mücadeleye  büyük destek verdi.

Şirketin hissedarlarından Av.Seyhan İbrahim Yıldırım’ın girişimleri ve Yönetim Kurulu Başkanı Asil Ersoydan’ın verdiği karar sonucunda  yardımlar KKTC’ye 3 kısım halinde yapılacak.

Tıbbi malzeme sevkiyatının 1. kısmı olan 1 adet Solunum cihazı, tedavide kullanılan 1 adet Monitör ve yine Covid 19 hastalarının tedavisinde kullanılacak olan 2 adet perfüzör cihazı için KKTC Sağlık Bakanlığı ile tıbbi malzeme tedariki konusunda işbirliği içerisindeki Mekar Healty Trading Ltd.’ ne  gerekli ödeme yapılırken, konu malzemelerin   3 gün içerisinde KKTC Sağlık Bakanlığı’na teslimi için anlaşmaya varıldı.

Şirket yetkilileri, mevcut yoğunlukları içerisinde gösterdikleri ilgiden  dolayı  Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Dairesi Müdürü Cenk Soydan ve Dr. Hakan Tekgüç’e teşekkür ederken, KKTC’nin Covid-19 ile mücadelesine katkılarının süreceğini belirttiler.

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