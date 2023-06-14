  • BIST 5.465,76
  • Altın 1475.492
  • Dolar 23.5462
  • Euro 25.4502
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Koku alamıyorlar: Covid-19’u atlatan milyonlarca kişi mağdur durumda

» »
Yeni bir araştırmaya göre, Covid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalı koku ve tat duyusunu kaybetti ve en az yüzde 25'inin bu duyuları geri gelmedi.
Koku alamıyorlar: Covid-19’u atlatan milyonlarca kişi mağdur durumda

Healthday sitesinin haberine göre, The Laringoscope dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 29 bin 700 yetişkinle anket yapıldı.

Araştırmacılar Covid-19'u şiddetli geçirme ile tat ve koku kaybı arasında bir ilişki olduğunu buldu.

Covid-19 geçiren 20 milyondan fazla Amerikalının koku ve tat duyusunu kaybettiği ve en az yüzde 25’inin bu duyuları geri kazanamadığı belirtildi.

ORANLAR YÜKSEK

Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi'nin 2021 verilerini kullanan araştırmacılar, Covid-19 geçirmiş katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ının koku ve yaklaşık yüzde 58’inin tat duyusu kaybı yaşadığını tespit etti.

Bu katılımcıların yüzde 24'ünün yalnızca kısmi bir iyileşme gösterdiği, yüzde 3’ten fazlasının koku alma duyusunda hiç iyileşme olmadığı tespit edildi.

Tat alma duyusu kaybı yaşayanların yüzde 20’sinin bu duyularını kısmen geri kazandığı, yüzde 2’den fazlasının ise hala tat alamadığı kaydedildi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Neil Bhattacharyya, “Covid-19 kaynaklı koku kaybı yaşadığınızda çoğu insanın bu duyuyu geri kazandığını düşünürsünüz ancak ciddi oranda bu kayıp geri gelmiyor.” dedi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prostat muayenesinden çekinmeyin12 Haziran 2023 Pazartesi 10:52
  • En nadir görülen hastalıklar arasında yer alıyor11 Haziran 2023 Pazar 21:39
  • Sürekli yorgun hissediyorsanız nedeni bu olabilir11 Haziran 2023 Pazar 19:27
  • BioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak11 Haziran 2023 Pazar 17:59
  • Kalp krizinin tek sorumlusu kolesterol değil11 Haziran 2023 Pazar 15:57
  • Kahve içmeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?10 Haziran 2023 Cumartesi 17:48
  • Beyin neden magnezyuma ihtiyaç duyar?10 Haziran 2023 Cumartesi 14:33
  • Yeni kalp nakli yöntemi nakil bekleyen hastalara umut olabilir09 Haziran 2023 Cuma 22:24
  • Uzmanlar alkol için uyardı… 60 hastalıkta da etkin09 Haziran 2023 Cuma 21:53
  • 101 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğu tespit edildi09 Haziran 2023 Cuma 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti