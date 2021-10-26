Komplo teorilerinin 'vazgeçilmezi' George Soros kimdir?

Kavala'dan "Soros artığı" olarak bahseden Cumhurbaşkanı, "Uluslararası camia içerisinde Soros ne ise Kavala o. Bunlar para ile istedikleri yeri istedikleri gibi sallamaya çalışıyorlar. Şimdi Soros'un oğlu da giriyor. O da babası gibi. Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar mesela şu anda Balkanlara sızmanın, Balkanları sindirmenin gayreti içerisindeler. Bunlara da tabii fırsat vermeyeceğiz, verilmemesi lazım" açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan'dan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya, Polonya ve İngiltere'de birçok muhafazakar liderin, kitlesel halk hareketlerinin ardında olmakla suçladığı iş insanı George Soros, Haziran 2020'de de ABD'deki ırkçılık karşıtı protestoları örgütlemekten suçlanmıştı.

Liberal gruplara ve otokrasi karşıtı oluşumlara mali destek

Suçlamalar arasında protestocuları istihdam etmek, onları taşımak için otobüsler kiralamak ve hatta polise, iş yerlerine ve farklı noktalara saldırmak için taş yığınları yapmak bulunuyor.

Bitmek bilmeyen komplo teorilerinin hedefi olan milyarder yatırımcı Soros, ABD'yi sarsan siyahilere karşı polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoları finanse etmekle itham ediliyor.

Aralarında Cumhuriyetçi Partili isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, özellikle sosyal medya platformlarında, Soros'a yönelik saldırılarını arttırmış durumda.

Aşırı sağcı ve muhafazakar gruplar, bir kampanya başlatarak yöneticilere, "İç terörizme olan finansal desteğini ve yıllardır devam eden yolsuzluğunu araştırın" çağrısında bulunuyorlar.

Dünya genelinde liberal gruplara ve otokrasi karşıtı oluşumlara kişisel servetinden yaptığı bağışlar, onu birçok aşırı sağcının 'doğal hedefi' haline getirmiş durumda.

Macar asıllı Amerikalı, Yahudi iş insanı aynı zamanda anti-semitik (Yahudi karşıtı) saldırıların da hedefindeki isim.

Söz konusu saldırılar şimdilerde sosyal medya aracılığıyla daha hızlı ve daha geniş bir yelpazede yayılmaya devam ediyor.

Yahudi toplumuna yönelik karalama kampanyalarına karşı mücadele eden İftira ve İnkarla Mücadele Birliği'nin (Anti-Defamation League /ADL) araştırmasına göre, mayıs ayı sonlarında, iş insanı Soros'la ilgili Twitter'da yazılan günlük olumsuz iletilerin sayısı 20 binlerden 500 binlere yükseldi.

Yine aşırılıkçılık ve kutuplaşma ile ilgili çalışmalarıyla bilinen Londra merkezli Stratejik Diyalog Enstitüsü'nün araştırmasına göre, sadece mayıs ayında Facebook'ta Soros'u hedef alarak yapılan olumsuz yorum sayısı 68 bin 746'yı buldu.

Soros'a yönelik bir önceki rekor düzeydeki çevrimiçi saldırı ise 38 bin ileti ile 2018'de ABD'ye giden göçmenleri örgütlediği iddiasıyla yapılmıştı.

Şu anki saldırı dalgası ise siyahi vatandaş George Floyd'un Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren gösterilerden sonra başladı.

Kimileri protestoları Soros'un örgütlediğini ve sokağa saldığını iddia ederken kimileri de Floyd'un ölümünün sahte olduğunu ve Soros'un polisle gizlice anlaşmak suretiyle bir oyun oynadığını ileri sürüyor.

George Soros kimdir?

Macar asıllı Amerikalı milyarder, iş insanı George Soros, 1930'da Budapeşte'de dünyaya geldi.

Nazilerin Yahudilere yönelik soykırımı sırasında babasının temin ettiği sahte kimlikle hayatta kalmayı başaran Soros, 1947'de İngiltere'ye göç etti.

Finansör, işletmeci ve girişimci olan Soros, 1956'da ABD'ye yerleşti ve bu ülkenin vatandaşı oldu.

Kuruluşuna öncülük ettiği uluslararası yatırım fonu sayesinde büyük bir servetin sahibi oldu. Şu anda 8,3 milyar dolar serveti bulunuyor.

Komünizmin çökmesinin ardından Doğu Avrupa ülkelerine yüklü miktarda yardımlar yaptı.

Hatta bazı ülkelerdeki mali yardımları Birleşmiş Milletler'in yardımlarının da önüne geçti. Bundan dolayı kimileri onu 'hayırsever' olarak nitelerken kimileri de gizli ajandası olan bir kişi olarak tanımladı.

Ana vatanı Macaristan'da 1984 yılında Açık Toplum Vakfı isimli bir dernek kurdu.

Faaliyetlerini ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaştırdı.

Vakıf, halen 70'in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Genellikle üniversiteli gençlere yönelik projeler yürütülüyor.

Asıl amacını 'insan hakları, demokratik değerlerin yaygınlaşması ve açık görüşe sahip toplumların yetiştirilmesi' olarak tanımlayan George Soros, ocak ayında düzenlenen Davos Zirvesi'nde 'dünya genelindeki mevcut ve müstakbel diktatörler tarafından yönetilen bir dünyada sivil toplumların erozyonuna karşı yeni bir üniversite ağı projesi' için 1 milyar dolar bağış sözü vermişti.

Davos Zirvesi'nde "Tarihin dönüşüm geçirdiği, açık toplumların ayakta kalmasının tehlikede olduğu bir dönemi yaşıyoruz." diyen Macar asıllı 89 yaşındaki ABD'li milyarder, yeni başlattıkları Açık Toplum Üniversite Ağı (OSUN) planını, hayatının en önemli ve en kalıcı projesi olarak nitelemiş ve "Ben hala hayattayken projenin de hayata geçirildiğini görmek istiyorum." demişti.

Açık Toplum Vakfı'nın kurulduğu günden bu yana yaptığı harcamaların ise 15 milyar doları bulduğu öngörülüyor.